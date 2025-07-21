حطموا زجاج سيارته ورموه بالحجارة وهتفوا “الموت للعرب”.. عودة: لا يريدونني أن أذكر غزة

خُلص النائب أيمن عودة (الجبهة/العربية) أول أمس، من حشد عنيف ومعربد سعى للفتك به. بينما كان في طريقه إلى مظاهرة ضد الحكومة في “نس تسيونا”، تجمعت حول سيارته مجموعة من نشطاء يمين، حطمت زجاجها وخبطت بالسيارة. وروى شاهد عيان أنهم رشقوا حجارة نحوه. حاول المشاغبون المس بعودة بهراوة وبإلقاء أغراض حتى وهو واقف على منصة المظاهرة في محاولة للخطابة، وفي المحيط هتف الحشد “الموت للعرب”. وتواصلت هجماتهم عندما حاول الخروج من هناك في نهاية خطابه.

أفرجت محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” أمس عن اثنين من المشبوهين الثلاثة الذين بإقامة جبرية ليوم واحد. اعترفت الشرطة في المحكمة بأنه كان لديها معلومات مسبقة عن الشغب المتوقع وادعت بأنها استعدت قبل الأوان. وأظهرت أشرطة الفيديو المأخوذة من الميدان أن أفراداً قليلين من الشرطة ممن أخفقوا في الدفاع كما ينبغي عن عودة. مسافة الفتك كانت قصيرة. لم يكن هنا استعداد مناسب للشرطة، وقد فشلت في مهمتها مرة أخرى. ما كان ينبغي لهذا الشغب أن يفاجئ أحداً – ما كان شيء أكثر توقعاً منه. أصدرت كنيست إسرائيل الإشارة إليه عندما صوتت أغلبية كبيرة (حتى وإن لم تكن كافية) من أعضاء المجلس إلى جانب إقصاء عودة عن الكنيست. كل من ساهموا في هذا العمل البرلماني المشين وبينهم بعض من أحزاب المعارضة، يتحملون مسؤولية مباشرة عن الهجمة العنيفة على عودة. يئير لبيد وبيني غانتس اللذان شجبا أمس الهجمة عليه، رفعاً العتب: في الأسبوع الماضي، امتنعا عن المشاركة في التصويت على إقصاء عودة، بل إن غانتس نفسه ألقى خطاباً محرجاً ضد عودة، أما لبيد فكرر أنه سيصوت إلى جانب الإقصاء.

إن “خطيئة” عودة المركزية، أنه يذكر الكنيست والجمهور بما تفعله إسرائيل في غزة. الدافع الأساس لمن يحاولون إقصاءه عن الكنيست وعن “نس تسيونا” واحد، وهو: إسكاته. الكنيست والشارع لا يريدان سماع أي شيء عن المذبحة والتدمير الممنهج الذي تحدثه إسرائيل في غزة. كلما تعاظمت المذبحة الجماعية، وهي بالفعل تتعاظم ومعها التدمير الممنهج، يزداد معظم الإسرائيليين امتناعاً عن سماع الحقيقة التي تجري باسمهم في القطاع.

وبالفعل، ربما نفهم لماذا يسعى الإسرائيليون للإشاحة بعيونهم عن هذا الواقع. أمس، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 67 فلسطينياً قتلوا بنار الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع عندما كانوا ينتظرون المساعدة الإنسانية، وفي فترة زمنية من 24 ساعة جاءت بما لا يقل عن 130 قتيلاً إلى المستشفيات في القطاع. منذ بداية الحرب، قتل 58.895 فلسطينياً. لم تكن رحلة عودة إلى “نس تسيونا” هي ما ينبغي وقفها، بل اجتياح الجيش الإسرائيلي المستمر إلى غزة بقدم فظة، ووحشية. الاستماع إلى عودة واجب، وتقديم المشاغبين الذين حاولوا المس به إلى المحاكمة واجب أيضاً.

أسرة التحرير هآرتس 21/7/2025