حظرته بسبب غزة.. كولومبيا مصدر الفحم الأكبر لإسرائيل

إسطنبول: اعتبارا من 18 أغسطس/آب الجاري دخل مرسوم رئاسي كولومبي حيز التنفيذ يقضى بحظر تصدير الفحم لإسرائيل، على خلفية الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وفي رفض منقطع النظير للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، علق الرئيس الكولومبي على القرار بقوله: “إسرائيل تصنع به (الفحم) القنابل لتقتل أطفال غزة”.

مزيج للطاقة

ومن إجمالي مزيج الطاقة اللازم لتوليد الكهرباء في إسرائيل تبلغ حصة الفحم قرابة 25 بالمئة، بينما النسبة المتبقية تتمثل بالغاز الطبيعي، الذي أصبح منذ 2017 أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في البلاد.

إلا أن كولومبيا تعتبر أكبر مزود للفحم إلى إسرائيل، بمتوسط صادرات سنوية تتجاوز 450 مليون دولار، كما أن الدولة الجنوب أمريكية هي سادس أكبر منتج للفحم في العالم.

تم الإعلان عن حظر صادرات الفحم إلى إسرائيل لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، عندما كتب الرئيس غوستافو بيترو على منصة X أن بلاده ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل “حتى تتوقف الإبادة الجماعية” في غزة.

ووقع الرئيس على القرار في 14 أغسطس، ويدخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام من التوقيع (أمس الأحد)، ويعني أن الشركات ستمنع من توقيع أية عقود جديدة مع أية جهة إسرائيلية لتوريد الفحم لها.

مصادر بديلة

وبحسب نص القرار، فإن إسرائيل ستكون أمام البحث عن مصادر بديلة لتوريد الفحم، بعد انتهاء العقود مع كولومبيا، في محاولة لتلبية الطلب السنوي على مصدر الطاقة الأحفوري.

القرار الرئاسي أثار خشية شركات التعدين العاملة في كولومبيا، والتي ألمحت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين تمنع أية قرارات أحادية الجانب قد تؤثر على الجانب الآخر.

وفي 2020 أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الكولومبي حينها إيفان دوكي، اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وكولومبيا.

شركات التعدين

وفي يونيو/حزيران الماضي عندما أُعلن عن عزم كولومبيا الحظر، حذرت جمعية صناعة التعدين الكولومبية من أن الحظر من شأنه أن يضر باقتصاد البلاد ويثبط الاستثمار الأجنبي، ويؤثر على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقالت الجمعية في بيان في ذلك الوقت: “هذا القرار لن يتوافق مع الالتزامات الدولية من جانب كولومبيا والتي يجب احترامها، ويعرض ثقة الأسواق والاستثمار الأجنبي للخطر”.

ومن أبرز الخيارات أمام إسرائيل لتوريد الفحم، الصين التي تعتبر أكبر مصدّر للسلع إلى إسرائيل، بينما قد تكون الهند خياراً آخر، إلا أن الواردات من آسيا تواجه أزمة.

فالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي بالبحر الأحمر على أية سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قد تدفع تل أبيب للبحث عن بديل يورد الفحم إلى سواحل البحر المتوسط.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة “الحوثي” منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على تلك الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

(الأناضول)