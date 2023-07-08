حظر احتجاج على عنف الشرطة في باريس بعد أعمال الشغب

باريس: حظرت شرطة باريس اليوم السبت تنظيم احتجاج على عنف الشرطة بعد أسبوع من أعمال شغب هزت فرنسا بسبب مقتل شاب في إحدى ضواحي العاصمة.

وقال متحدث باسم شرطة باريس إن المظاهرة التي كانت مزمعة في ساحة الجمهورية تم حظرها بسبب مخاطر على النظام العام، مشيرا إلى “حالة التوترات” بعد أحدث الاضطرابات في الشوارع الفرنسية.

وتنفي السلطات وسياسيون، ومن بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد.

وتخضع الشرطة الفرنسية للتدقيق بعد مقتل نائل م في 27 يونيو حزيران بالرصاص عندما أوقفت الشرطة سيارته. وكان الشاب (17 عاما) يقود السيارة بدون رخصة.

ودعت إلى احتجاج اليوم أسرة أداما تراوري، وهو فرنسي من السود توفي خلال احتجاز الشرطة له في ظروف مشابهة لمقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وتم التخطيط للمظاهرة المناهضة لعنف الشرطة والتمييز العنصري في البداية لتكون مسيرة في ضاحية بومون سور واز في باريس حيث توفي تراوري عام 2016.

(رويترز)