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حظر جمعية إسلامية في ألمانيا لارتباطها بـ”حماس”

12 - سبتمبر - 2024

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فرانكفورت (ألمانيا): حظرت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ الألمانية “المركز الإسلامي -السلام” في مدينة فورستنفالده الخميس للاشتباه بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين وحركة “حماس” الفلسطينية.

وقال وزير الداخلية في الولاية (الحزب الديمقراطي المسيحي) مايكل شتوبغن في بيان إن هذا الإجراء مبرر لأن أنشطة المركز “تتعارض مع فكرة التفاهم الدولي والنظام الدستوري”.

وأضاف أن “جمر الثقافة الإسلامية” الذي يعود إلى “العصر الحجري” يجب أن “يُطفأ في مهده”.

وتجري عمليات تفتيش في مقر المركز في فورستنفالده/سبري، وفي شقق في ولاية براندنبورغ وفي العاصمة برلين المجاورة، وفقا للبيان.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تكثيف مكافحة الإسلام المتطرف في ألمانيا وقبل عشرة أيام من انتخابات لتجديد برلمان ولاية براندنبورغ، حيث قد يحقق اليمين المتطرف اختراقا جديدا.

ويدير المركز الذي تأسس عام 2018 في فورستنفالده شرق برلين، مسجدا ويقدم مجموعة أنشطة للمسلمين في المنطقة.

وفي تموز/ يوليو 2023، صنّف مكتب حماية الدستور في ولاية براندنبورغ المركز جمعية متطرفة.

واعتُبر هذا الإجراء مبررا حينها انطلاقا من ترويج هذه الجمعية لخطابات معادية للسامية وإنكار حق إسرائيل في الوجود.

وتواجه ألمانيا في الأشهر الأخيرة صعودا للتيار الإسلامي المتطرف.

وشهدت البلاد في نهاية آب/ أغسطس عملية طعن دامية في زولينغن (غرب) تبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ووقعت قبل أسبوع من انتخابات إقليمية في ولايتين في شرق ألمانيا.

وفاز حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية في ولاية تورينغن، وحل ثانيا خلف المحافظين في ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا، مثيرا موضوعي الهجرة وانعدام الأمن.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 4:30 م

    هه ألمانيا النازية الصهيونية تحارب حماس لأنها صاحبة لواء تحرير الأقصى المبارك وفلسطين من المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين، تعسا وألف ألف تعس لألمانيا النازية الفاشية الحقيرة التي كانت سببا في طرد يهود أوروبا إلى فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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