حفظ قضية شكوى التشهير التي رفعها بنزيمة ضد وزير الداخلية الفرنسي دون اتخاذ أي إجراء

باريس- “القدس العربي”: حفظت لجنة التحقيق بمحكمة عدل الجمهورية في فرنسا وبدون اتخاذ أي إجراء قضية شكوى التشهير التي رفعها اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة ضد وزير الداخلية جيرار دارمانان.

نجم ريال مدريد السابق، الذي يلعب الآن في اتحاد جدة السعودي، كان قد تم استهدافه من قبل جيرار دارمانان بعدما نشر في منتصف أكتوبر الماضي على حسابه على منصة إكس رسالة “دعم لسكان غزة ضحايا القصف الظالم” الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع أكتوبر.

ريمي هيتز، المدعي العام لدى محكمة النقض، أوضح أن اللجنة، ولبناء قرارها، لاحظت أن شكوى السيد بنزيمة تتعلق بتعليقات لا تنسب إليه أي وقائع من شأنها أن تمس بشرفه أو سمعته”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد اعتبر أنه على علم بوجود صلة بين بنزيمة، وتنظيم “الإخوان المسلمين”، الأمر الذي دفع عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى طلب سحب الجنسية الفرنسية من لاعب اتحاد جدة السعودي، وذلك على خلفية تعبير الأخير عن تضامنه مع سكان غزة في مواجهة القصف الإسرائيلي.

وقال جيرار دارمانان، خلال مقابلة في برنامج “L’heure des Pros” للصحافي باسكال برو، على قناة “سي نيوز”، إنه على علم بوجود صلة بين لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة وتنظيم الإخوان المسلمين، معتبراً أنها تقود إلى الجهادية”.

🔴 Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur : “Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans.” #islamisme pic.twitter.com/hYl3eXVju7 — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 17, 2023

غير أن وزير الداخلية الفرنسي لم يستطع تقديم أي دليل مادي على هذه المزاعم، فعندما سأله صحافي “بي إف إم تي في” إن كان يملك دليلاً مادياً حول اتهامه لبنزيمة، تفادى دارمانان الرّد، وذهب إلى القول إن بن زيمة “لم يكتب بعد تغريدة عن اغتيال أستاذ مؤخراً، ولا عن الأطفال الذين ذبحهم الإرهاب الإسلاموي في إسرائيل”، على حد زعمه.

Gérald Darmanin: “Je constate que Karim Benzema n’a toujours pas fait un tweet pour l’assassinat de ce professeur à Arras, pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés par le terrorisme islamiste en Israël” pic.twitter.com/KzR2UkVc1K — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2023

وأضاف الوزير “إذا كان السيد بنزيمة قادرا على أن يظهر أمام 20 مليون شخص من متابعيه، أنه يحزن أيضا على وفاة هذا الأستاذ، حسنا، سأسحب تصريحاتي. وألاحظ أنه في الوقت الحالي، وحتى يثبت العكس، فقد اتخذ خيارا انتقائيا للغاية للتحدث بنفس الطريقة التي يتحدث بها الإخوان المسلمون. أليس هذا في صالح الجمهورية؟ سيكون الأمر رائعا للغاية من جانبه، وسيكون الانسجام الوطني أفضل له”.

وقبل ذلك، برر مقربون من وزير الداخلية اتهامه للمهاجم السابق لريال مدريد وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 (الكرة الذهبية لفرانس فوتبول)، بالقول إن بنزيمة “رفض سابقاً ترديد النشيد الوطني الفرنسي” و“تبشيره على شبكات التواصل الاجتماعي حول عبادات المسلمين، مثل الصيام والصلاة والحج إلى مكة”، فضلاً عن “الصورة مع إمام في فرنسا كان موضع تفتيش في سياق اغتيال صموئيل باتي”.

ورداً على الوزير، تقدم كريم بنزيمة بشكوى ضده بتهمة التشهير. ورأى مهاجم الاتحاد السعودي ، في الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عنه، أن هذه التصريحات “تقوض” شرفه وسمعته.

ويشدد بنزيمة أنه “ليس لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم (له) بأي شخص يدعي أنه عضو فيها”، مضيفاً القول “أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظراً إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تستحق شيئاً مختلفاً تماماً عن هذا النوع من التصريحات”.