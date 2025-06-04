حفلات عيد الأضحى 2025: طرب أصيل وموسيقى معاصرة تملأ المسارح العربية من القاهرة إلى بيروت

القاهرة – «القدس العربي»: تستعد العواصم والمدن العربية لاستقبال عيد الأضحى لعام 2025 بأجواء موسيقية غامرة تنبض بالفن والطرب، حيث يعود الموسم الغنائي المرتقب بمجموعة من الحفلات الكبرى التي تجمع بين عمالقة الغناء وأصوات الجيل الجديد، في مهرجانات تمتد من مصر والإمارات إلى لبنان والأردن. وتحوّل هذه الفعاليات عيد الأضحى إلى مناسبة فنية بامتياز، تتنوع خلالها الأذواق بين الكلاسيكي، والروك، والموسيقى الخليجية، والبوب، وسط حضور جماهيري منتظر يتناسب مع تزامن العيد مع موسم الإجازات الصيفية.

تبدأ الحفلات مع أول أيام العيد، والموافق فلكيًا ليوم غد الجمعة، ويستمر حتى منتصف الشهر، ليمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بتجربة موسيقية واسعة النطاق في دول عدة.

ويتميّز هذا الموسم بتنوّع ملحوظ في أماكن الحفلات التي تشمل مصر، الإمارات، الكويت، لبنان، الأردن، والسعودية، إلى جانب تنوّع فني يراوح بين الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة.

مصر: حنين إلى التسعينيات

مهرجان مكادي في الغردقة

في القاهرة، يُحيي هشام عباس حفلاً غنائيًا في ثاني أيام العيد على مسرح «البالون»، برعاية البيت الفني للفنون الشعبية. ويقدّم خلاله باقة من أغاني التسعينيات التي لاقت شهرة واسعة ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

أما في مدينة الغردقة، فيستعد مهرجان «مكادي» الموسيقي لاستقبال الجمهور على مدار يومين، بدءًا من ثاني أيام العيد، مع فرقة كايروكي وفرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة. يلي ذلك حفل يثالث أيام العيد يُحييه مؤديا الراب مروان موسى وعفروتو. وتتراوح أسعار التذاكر بين 800 و2000 جنيه مصري.

لبنان: طرب وإنسانية

تشهد العاصمة اللبنانية فعاليات موسيقية تجمع بين الطابع الطربي والبعد الإنساني. إذ يحيي النجمان جورج وسوف وآدم حفلاً مشتركًا ثاني أيام العيد في كازينو لبنان، بأسعار تذاكر تبدأ من 150 وتصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا. كما يقدّم الفنان مروان خوري حفلًا إنسانيًا يوم 15 يونيو/ حيزران على مسرح جامعة سيدة اللويزة، يعود ريعه لدعم صندوق مساعدة الطلاب على تسديد الرسوم الجامعية، بأسعار رمزية تتراوح بين 30 و150 دولارًا.

الأردن: طاقة شبابية في قلب عمّان

تستضيف عمّان المطرب المصري محمود العسيلي يوم 13 الشهر في حفل غنائي يتوقع له أن يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور الشاب. وتتراوح أسعار التذاكر بين 50 و125 دينارًا أردنيًا.

السعودية: أجواء طربية وحفلات كبرى

تستضيف المملكة العربية السعودية حفلات مميزة خلال عيد الأضحى، تبدأ بحفل فرقة «كايروكي» المصرية التي تُحيي سهرة خاصة في الهواء الطلق يوم 8 الشهر على مسرح «ثنايا» في العلا، حيث تتراوح أسعار التذاكر بين 350 و650 ريالاً سعوديًا.

أما المطرب محمد عبده، فيُدشّن رسميًا مسرح «الخبر أرينا» في حفل يقام يوم 9 يونيو/ حيزران ، ويُعد من أبرز محطات الموسم بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

وتشارك المطربة أنغام في حفلين خلال موسم العيد، الأول في الشهر على مسرح «محمد عبده أرينا» في الرياض، والثاني يوم 13 يونيو/ حيزران على مسرح «الظهران إكسبو» في مدينة الخبر.

وتستضيف دبي عددًا من الحفلات الفنية البارزة، أبرزها حفل محمد عبده ثاني أيام العيد على مسرح «أرينا دبي»، حيث تتراوح أسعار التذاكر بين 315 و2625 درهمًا إماراتيًا، في أمسية يُتوقع لها أن تكون من أكثر الليالي جذبًا للجمهور الخليجي والعربي في آن.

تستضيف الكويت ليال طربية وتفتتح أصالة نصري موسم حفلات العيد، من خلال حفل يُقام ثاني أيام العيد، على مسرح «الأرينا كويت»، وتبدأ فعالياته من الساعة التاسعة والنصف مساءً.ويشهد يوم 13 حفلًا مشتركًا بين النجمين المصريين تامر حسني وتامر عاشور في ليلة تحمل اسم «ليلة عمر»، يُشارك فيها الفنان أحمد عصام بعروض نارية وتقنيات إضاءة ثلاثية الأبعاد. وتبدأ أسعار التذاكر من 40 إلى 150 دينارًا كويتيًا.

وتعكس حفلات عيد الأضحى لهذا العام مدى الحيوية التي تشهدها الساحة الفنية في المنطقة، مع مشاركة واسعة من النجوم الكبار والفرق الشبابية، وتوقعات بحضور جماهيري كبير وأرقام قياسية على مستوى المبيعات.