حفلة مجانية لليدي غاغا في أيار في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو: تحيي ليدي غاغا بتاريخ 3 أيار/مايو حفلة موسيقية ضخمة مجانية على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، حيث أحيت مادونا حفلة قبل عام، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة البرازيلية.

وقال إدواردو بايس خلال مقابلة مساء الأربعاء مع بودكاست “بودك ليبيرادوس”: “في 3 أيار/مايو، ليدي غاغا ستكون في ريو دي جانيرو”.

وأضاف “هل سأنفق أموالا عامة لإحضار ليدي غاغا؟ نعم. سبق أن أقدمت على ذلك لحفلة لمادونا. هل تعلمون لماذا؟ لأنّ حفلات مماثلة تؤدي إلى ملء الفنادق والمطاعم”.

ويأتي هذا التأكيد بعد أشهر من الشائعات بشأن الحدث الذي أطلق عليها مستخدمو الانترنت تسمية “غاغاكابانا 2025”.

وطرحت النجم الأمريكية البالغة 38 سنة حديثا أغنية “أبراكادابرا” Abracadabra التي شهدت نجاحا سريعا لتصبح من الأغاني الأكثر استماعا عبر المنصات الموسيقية الرقمية.

وهذه الأغنية هي ضمن ألبومها الثامن “مايهيم” Mayhem، الذي من المقرر إصداره رسميا في 7 آذار/مارس.

وفي 2 شباط/فبراير، فازت ليدي غاغا بجائزة “غرامي” هي الرابعة عشرة لها، عن أغنية “داي وذ ايه سمايل” التي سجلتها مع برونو مارس.

وستكون الحفلة المقررة في أيار/مايو مجانية، وستُقام على شاطئ كوباكابانا الذي يُعدّ مقصدا سياحيا رئيسيا في ريو.

وخلال العام الفائت، ساهمت حفلة مادونا في ختام جولتها “ذي سيليبريشن تور”، في ضخ أكثر من 60 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، بحسب السلطات.

وسبق لرئيس بلدية ريو أن أبدى مرات عدة رغبته في تنظيم حفلة لفرقة الروك الأيرلندية “يو تو” U2، من دون تحديد موعد لذلك.

(أ ف ب)