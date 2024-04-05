حفل إفطار في مقر إقامة هيرتسوغ!

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، أول أمس الخميس، صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ.

نوّه هرتسوغ على حسابه في منصة «إكس» بالمناسبة التي حضرها «مئات الضيوف من قطاعات المجتمع الإسرائيلي» التي ضمت، حسب تغريدته «عائلات مكلومة، وعائلات رهائن، وموظفين في الدولة ـ من العرب واليهود» معتبرا ذلك دليلا على عدم وجود حرب بين الأديان وعلى ضرورة التكاتف جميعا «ضد الكراهية والتطرّف».

نشرت عدة وسائل إعلام صورة خلال الحفل يظهر فيها رئيس إسرائيل على الطاولة رقم 1 المخصصة كما يبدو لكبار الشخصيات السياسية، ويظهر السفير الإماراتي لصق هرتسوغ، كدليل، على ما يبدو، على أهمية حضور دولة عربية لاحتفال إسرائيلي في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الدولة العبرية على قطاع غزة.

حصل هذا الحدث بالتزامن مع رفض عدد كبير من العرب والمسلمين حضور حفل الإفطار الذي دعاهم إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في «البيت الأبيض» فيما اختار أحد الحضور، وهو الطبيب ثائر أحمد، العائد من قطاع غزة، الحضور لإبلاغ بايدن عدم إمكانه البقاء في تلك المناسبة بينما الناس يقتلون في غزة، مسلما إياه ونائبته كامالا هاريس رسالة من الطفلة هديل النجار، النازحة إلى رفح والتي فقدت عائلتها في القصف الإسرائيلي.

تناظر ذلك مع تعليقات مواقع إعلامية عن الصعوبة التي وجدتها الحكومة البريطانية في إيجاد مسلمين راغبين في حضور حفل إفطار، وحسب مواقع إسلامية بريطانية، فإن أغلب الذين حضروا كانوا غير معروفين، وقد تعرّضوا بعد حضور ذلك الحفل إلى حملة كشفت فيها أسماءهم وهو ما اعتبر شكلا من التشهير بهم.

حرّكت الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين كل الجاليات العربية والمسلمة في بلدان الغرب، وأدت إلى تحوّلات سياسية كبيرة، وإلى احتدام الصراع بين القوى السياسية المؤيدة لإسرائيل، والمشاركة بالتالي في عملية الإبادة الجارية، والقوى العربية والإسلامية الوازنة في البلدان الغربية عموما، وفي باقي أنحاء العالم.

كان واضحا ضمن الصراع الجاري، والذي انتقل إلى داخل الأحزاب الغربية نفسها، التأثير المهم لعمليات المقاطعة، الاقتصادية والسياسية، التي شاركت فيها الجاليات العربية والمسلمة، وأن هذه الحراكات دفعت قطاعات أخرى من المجتمعات الغربية، للمشاركة.

حضور سفير الإمارات لحفل هرتسوغ، ضمن السياق الآنف، هو جزء من «التكاتف» إذا استخدمنا عبارة الرئيس الإسرائيلي، ولكن مع حملة الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين، وهي إعلان مؤسف عن الانحياز لإسرائيل والإساءة للعرب والمسلمين.