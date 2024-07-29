حفل تايلور سويفت الأخير في ميونخ يجتذب أكثر من مئة ألف معجب

ميونخ: اجتذب الحفل الأخير للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في ألمانيا أكثر من مئة ألف معجب.

وأقامت مغنية البوب الشهيرة آخر حفل لها في ألمانيا في إطار جولتها “إيراس” مساء الأحد في الإستاد الأولمبي بميونخ، والذي تواجد فيه حوالي 72 ألفا و800 معجب.

لكن المعجبين الذين لا يملكون تذاكر أرادوا أيضا المشاركة في الحفل، حيث أعلنت الشرطة أن حوالي 28 ألف معجب تجمعوا في تلة قريبة من الإستاد، كما احتشد 12 ألف آخرين في مروج محيطة.

وقال متحدث باسم الشرطة أنه لم تحدث أي اضطرابات سواء لدى رواد الحفل أو المعجبين خارج الإستاد.

وكانت آخر جولة موسيقية قامت بها سويفت في ألمانيا منذ تسع سنوات. وأطلقت سويفت جولتها العالمية “إيراس” في آذار/ مارس 2023 وأثارت ضجة عالمية، حيث بيعت العروض في دقائق.

وقدمت النجمة أول حفل موسيقي في ألمانيا في إطار جولتها العالمية الأسبوع الماضي في مدينة جيلسنكيرشن، وهي واحدة من المحطات الأقل شهرة في جولة أيقونة البوب العالمية، لكن السلطات المحلية في المدينة الصناعية بذلت قصارى جهدها للترحيب بحشود الزوار وخلق جو يشبه الحفلات على مدار الحفلات الثلاثة التي قدمتها سويفت هناك.

وبجانب حفلة أمس الأحد أقامت سويفت حفلة أخرى السبت في الإستاد الأولمبي بميونخ.

(د ب أ)