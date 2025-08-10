حفل عالمي لدعم غزة في لندن بمشاركة نجوم بارزين

لندن – «القدس العربي»: يستعد مجموعة من أبرز النجوم العالميين والفنانين الفلسطينيين لإحياء حفل موسيقي ضخم في 17 الشهر المقبل تحت عنوان «معًا من أجل فلسطين».

يقام الحفل في قاعة ويمبلي أرينا في العاصمة لندن ويهدف لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة.

ويشارك فيه عدد من كبار الفنانين العالميين مثل ديمون ألبارن، وفرقة باستيل، والمغنية بالوما فيث، والممثل رضى أحمد، والفنان سامفا، الحائز على جائزة ميركوري، إلى جانب المنتج الموسيقي الشهير براين إينو، الذي يتولى مهام الإنتاج التنفيذي للفعالية.

كما يشارك فنانون فلسطينيون بارزون من بينهم عدنان جبران، وفراج سليمان، وناي البرغوثي، إضافة إلى نجوم موسيقى البديل والبوب اليابانية-البريطانية رينا ساواياما، والمغنية والمنتجة بنك بانثرس، ومغنية الـB&R مابل، والمنتج جيمي إكس إكس، وفرقة هوت تشيب، والمطربة وكاتبة الأغاني كات بيرنز.

ويعود ريع الحفل من عائدات التذاكر إلى منظمة «تشوز لاف» الخيرية، التي ستوزع التبرعات على منظمات فلسطينية تدير جهود الإغاثة في غزة، في ظل الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

وقال براين إينو، المنتج التنفيذي للفعالية: «في ظل الفظائع التي تشهدها غزة، يصبح الصمت نوعًا من التواطؤ. الموسيقى كانت دائمًا منصة لفضح الظلم ورسم مستقبل أفضل، وهذا الحفل يمثل صوت تضامن وإنسانية»:

أما ديمون ألبارن فقال: «أنا من عائلة مؤمنة بالسلام، وأؤمن أن السلام هو فعل يتطلب التزامًا ورؤية. هذه فرصة لنقف مع الشعب الفلسطيني ونعبر عن تضامننا من خلال الفن».