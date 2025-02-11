سياسة | دولي

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي- (فيديو)

11 - فبراير - 2025

حجم الخط
5

لندن- “القدس العربي”: ردّ عبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، حفيد السلطان العثماني عبد الحميد من الجيل الرابع، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة على غزة، مؤكداً أنها “ملكية شخصية مسجلة” لجده.

وقال عثمان أوغلو، خلال مراسم تكريمية للسلطان في ذكرى وفاته الـ107: “تقول أمريكا: سنأخذ غزة. لحظة واحدة يا صديقي، ماذا تأخذون؟ غزة ملكية شخصية مسجلة للسلطان عبد الحميد خان”.

وأضاف متحدياً: “قوتكم لا تكفي. لقد قمتم بقصفها لمدة عام، ولكن إخوتنا هناك ما زالوا صامدين. نحن نقف إلى جانب فلسطين وغزة وكل أخ مظلوم في العالم”.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل المثار حول مقترح ترامب للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سامر العربي:
    فبراير 11, 2025 الساعة 9:28 ص

    من وين طلعوا هؤلاء للشعب الفلسطيني ، مرة ترمب ومرة حفيد عبد الحميد الثاني وبكرة بيطلع حفيد تشرشل أو حفيد محمد علي و يقولوا أن غزة لهم ..كل فلسطين للفلسطينيين وحدهم وليست لأي قوة إستعمارية سواء كانت صهيونية أو أمريكية أو تركية. و لا ننسى دور العثمانيين بتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين عبر قرون من فترة حكمهم ولا ننسى دورهم بإنشاء المستوطنات اليهودية الأولى في فلسطين حتى قبل إنشاء الحركة الصهيونية

    رد
  2. يقول كلهم أحفاد سعد الدين كوبيك:
    فبراير 11, 2025 الساعة 10:11 ص

    كلهم أحفاد سعد الدين كوبيك

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 11, 2025 الساعة 10:35 ص

    هه ولكن أرض غزة العزة لم تكن يوما ملكية خاصة فغزة هاشم ليست للبيع يا بديع ✌️🇵🇸😎☝️

    رد
  4. يقول مجتهد:
    فبراير 11, 2025 الساعة 10:46 ص

    رحم الله السلطان عبد الحميد الذي لم يقل أبداً أن بلد ما ولا حتى تركيا هي ملكه إنما كان يدافع عن أراضي المسلمين. غزة ليس ملكاً لا لجدك ولا جدتك ولا لترامب ولا لغيره. غزة ملك لمن يعيش عليها ويدافع عنها. وكما قال تعالى على لسان سيدنا موسى ونقول هذا لأخوتنا في غزة أيضاً: “قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ”.

    رد
  5. يقول ناصر خالدي:
    فبراير 11, 2025 الساعة 1:48 م

    فلسطين عربيه
    ولابد يجلم. هده الجاهل
    كل يطمع وهذه مثله مثل بني صهيون

    رد

أخبار ذات صلة

دعوات لمسيرة بمدينة غزة رفضا لخطط التهجير الإسرائيلي 
17 - أغسطس - 2025
“حماس”: خطط إسرائيل لنقل السكان موجة جديدة من الإبادة الوحشية والتهجير
17 - أغسطس - 2025
وول ستريت جورنال: من ساحة حرب إلى دول فاشلة.. إسرائيل تواصل البحث عن أماكن لتهجير سكان غزة.. وسوريا وليبيا في الواجهة
17 - أغسطس - 2025
أسوشيتد برس: إسرائيل تجري محادثات لتهجير فلسطينيي غزة إلى جنوب السودان
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية