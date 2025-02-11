حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: ردّ عبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، حفيد السلطان العثماني عبد الحميد من الجيل الرابع، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة على غزة، مؤكداً أنها “ملكية شخصية مسجلة” لجده.

وقال عثمان أوغلو، خلال مراسم تكريمية للسلطان في ذكرى وفاته الـ107: “تقول أمريكا: سنأخذ غزة. لحظة واحدة يا صديقي، ماذا تأخذون؟ غزة ملكية شخصية مسجلة للسلطان عبد الحميد خان”.

غير عادي ‼️🚨 حفيد السلطان عبدالحميد شاه آخر سلاطين الدوله العثمانية يوجّه رساله لترامب ويقول : ترامب يقول بأنه سيقوم بشراء غزة، ممن ستقوم بشراءها ؟ غزة التي تتحدث عنها هي من الممتلكات الخاصة لجدي السلطان عبد الحميد "

وأضاف متحدياً: “قوتكم لا تكفي. لقد قمتم بقصفها لمدة عام، ولكن إخوتنا هناك ما زالوا صامدين. نحن نقف إلى جانب فلسطين وغزة وكل أخ مظلوم في العالم”.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل المثار حول مقترح ترامب للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.