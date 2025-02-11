حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: ردّ عبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، حفيد السلطان العثماني عبد الحميد من الجيل الرابع، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة على غزة، مؤكداً أنها “ملكية شخصية مسجلة” لجده.
وقال عثمان أوغلو، خلال مراسم تكريمية للسلطان في ذكرى وفاته الـ107: “تقول أمريكا: سنأخذ غزة. لحظة واحدة يا صديقي، ماذا تأخذون؟ غزة ملكية شخصية مسجلة للسلطان عبد الحميد خان”.
غير عادي ‼️🚨
حفيد السلطان عبدالحميد شاه آخر سلاطين الدوله العثمانية يوجّه رساله لترامب ويقول :
ترامب يقول بأنه سيقوم بشراء غزة، ممن ستقوم بشراءها ؟ غزة التي تتحدث عنها هي من الممتلكات الخاصة لجدي السلطان عبد الحميد ” pic.twitter.com/QeNoO4uz37
وأضاف متحدياً: “قوتكم لا تكفي. لقد قمتم بقصفها لمدة عام، ولكن إخوتنا هناك ما زالوا صامدين. نحن نقف إلى جانب فلسطين وغزة وكل أخ مظلوم في العالم”.
وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل المثار حول مقترح ترامب للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.
من وين طلعوا هؤلاء للشعب الفلسطيني ، مرة ترمب ومرة حفيد عبد الحميد الثاني وبكرة بيطلع حفيد تشرشل أو حفيد محمد علي و يقولوا أن غزة لهم ..كل فلسطين للفلسطينيين وحدهم وليست لأي قوة إستعمارية سواء كانت صهيونية أو أمريكية أو تركية. و لا ننسى دور العثمانيين بتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين عبر قرون من فترة حكمهم ولا ننسى دورهم بإنشاء المستوطنات اليهودية الأولى في فلسطين حتى قبل إنشاء الحركة الصهيونية
كلهم أحفاد سعد الدين كوبيك
هه ولكن أرض غزة العزة لم تكن يوما ملكية خاصة فغزة هاشم ليست للبيع يا بديع ✌️🇵🇸😎☝️
رحم الله السلطان عبد الحميد الذي لم يقل أبداً أن بلد ما ولا حتى تركيا هي ملكه إنما كان يدافع عن أراضي المسلمين. غزة ليس ملكاً لا لجدك ولا جدتك ولا لترامب ولا لغيره. غزة ملك لمن يعيش عليها ويدافع عنها. وكما قال تعالى على لسان سيدنا موسى ونقول هذا لأخوتنا في غزة أيضاً: “قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ”.
فلسطين عربيه
ولابد يجلم. هده الجاهل
كل يطمع وهذه مثله مثل بني صهيون