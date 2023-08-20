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حفيد جيمي كارتر يقول إن الرئيس الأسبق في “الفصل الأخير” من حياته

منذ 31 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال  حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والسيدة الأولى روزالين كارتر في مقابلة جديدة إن الزوجين في “الفصل الأخير” من حياتهما حيث يتلقى الرئيس السابق رعاية خاصة للمسنين والسيدة الأولى السابقة تعاني من مرض الخرف.

وقال جوش كارتر عن جدّيه في مقابلة نشرت يوم السبت: “من الواضح أننا في الفصل الأخير”

وأضاف “من المحتمل أن أفقد جدي قبل جدتي”.

وقال: “إنه في رعاية المسنين وهي ليست كذلك”.

وبدأ الرئيس الأسبق البالغ من العمر 98 عامًا في تلقي رعاية المسنين في فبراير بعد عدة فترات إقامة قصيرة في المستشفى، واختار قضاء الوقت المتبقي في المنزل مع العائلة بدلاً من تلقي تدخل طبي إضافي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشخيص زوجته، روزالين، بالخرف، حسبما كشف مركز كارتر في مايو.

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