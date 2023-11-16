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حفيد لديغول يريد الجنسية الروسية: يسعدني أن أراكم تقاتلون من أجل القيم التقليدية

16 - نوفمبر - 2023

تمثال للجنرال شارل ديغول

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موسكو: أعلن بيار ديغول، وهو أحد أحفاد بطل المقاومة الفرنسية الشهير ضد النازية، الخميس، أنه يريد الحصول على الجنسية الروسية، معتبراً أن هذا البلد يمنح “فرصاً أكبر”، علماً أنه مؤيد لبوتين في حرب أوكرانيا.

وقال، جواباً على سؤال صحفي، حول ما إذا كان ينوي الحصول على جواز سفر روسي: “نعم هذا صحيح.. يشرّفني الحصول على المواطنة الروسية”، وذلك على هامش حضوره منتدى ثقافياً في سان بترسبورغ شمال غرب روسيا.

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس: “يسعدني أن أراكم تقاتلون من أجل القيم التقليدية”، خاصاً بالذكر قيم “العائلة” و”الروحانية”.

بينما “اختفت كل هذه القيم في البلدان الغربية”، بحسبه.

ويظهر بيار ديغول (60 عاماً) مواقف مؤيدة لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الابن الرابع لفيليب، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، وزعيم المقاومة ضد النازية الجنرال شارل ديغول.

وقال، الخميس: “أعتقد أن (حلف) الناتو انهزم في هذا النزاع لأنه لم يعد يملك، لا هو ولا الغرب، إمكانية مواصلة الحرب”.

https://twitter.com/TeamEricZemmour/status/1695013660748329082

وأضاف: “من الضروري وقف هذه المأساة”.

وسبق لبيار ديغول، الذي يعمل في الاستشارة الإستراتيجية للشركات، أن ردّدَ، في عدة مناسبات، مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكون الحرب في أوكرانيا دبرت من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإضعاف موسكو.

ويدّعي أنه يتبنى ميراث جده، الذي كان يدعو إلى موقف متوازن لفرنسا أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

لكن عائلته عبّرت عن عدم اتفاقها مع مواقفه.

(أ ف ب)

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  1. يقول واصل:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 5:28 م

    فرنسا صارت بلد رجعي دكتاتوري يحقد على الانسانية و حرية الراي و يخضع بالكامل لسبطرة الصهاينة و البق الفرنسي

    رد

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