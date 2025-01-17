حقائق.. قائمة بأسماء أبرز المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

القدس: بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح فلسطينيين معتقلين في سجونها مقابل إطلاق سراح إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ولا يوجد اتفاق نهائي بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أنه لم يتضح بعد عدد المحتجزين الذين سيطلق سراحهم في نهاية المطاف أو عدد من لا يزال منهم على قيد الحياة.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وجمعية نادي الأسير الفلسطينيي إن هناك 10400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية وليس من بين هؤلاء من اعتقلوا في غزة في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من الصراع.

وفيما يلي قائمة بأسماء بعض أبرز الشخصيات الفلسطينية المعتقلة في سجون إسرائيل:

شخصيات من حماس:

* عبدالله البرغوثي

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية 67 حكما بالسحن المؤبد على البرغوثي بالسجن في عام 2004 لضلوعه في سلسلة هجمات استشهادية في عامي 2001 و2002 أسفرت عن مقتل عشرات الإسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن البرغوثي هو من أعد الأحزمة الناسفة المستخدمة في الهجمات التي تضمنت هجوما على مطعم سبارو في القدس قتل فيه 15 شخصا. وولد البرغوثي، وهو أب لثلاثة أطفال، في الكويت عام 1972. وفي عام 1996، انتقل مع عائلته للعيش في قرية بيت ريما بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.

* إبراهيم حامد

اعتقل إبراهيم حامد في رام الله عام 2006 وصدر ضده 54 حكما بالسجن المؤبد. وتتهمه إسرائيل بالتدبير لهجمات استشهادية أسفرت عن مقتل عشرات من الإسرائيليين. وكان حامد على قائمة المطلوبين لدى إسرائيل لثمانية أعوام قبل اعتقاله. وحامد كان القائد الأعلى لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في الضفة الغربية. وحامد حاصل على درجة علمية في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله. وأثناء تخفيه، احتجزت إسرائيل زوجته ثمانية أشهر وفي عام 2003 هدمت منزله.

* نائل البرغوثي

ولد نائل البرغوثي عام 1957، وقضى 44 عاما، أي ثلثي عمره البالغ 67 عاما، في سجون إسرائيل وهي أطول فترة قضاها أي فلسطيني، وهو معروف باسم “عميد الأسرى” الفلسطينيين. وسُجن لأول مرة عام 1978 لمشاركته في هجوم أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي في القدس. وأُطلق سراحه لأول مرة عام 2011 بموجب اتفاق أفرجت بموجبه إسرائيل عن أكثر من 1000 فلسطيني مقابل جلعاد شاليط، الجندي الذي أسره مسلحو حماس عام 2006. وبعد إطلاق سراحه عام 2011، تزوج نائل من إيمان نافع التي قضت أيضا 10 سنوات في سجن إسرائيلي لاتهامها بمحاولة التدبير لعملية استشهادية في يافا. واتهمت حماس إسرائيل بخرق الاتفاق بعد أن أعادت اعتقال البرغوثي عام 2014. وقالت نافع إنه خلال فترة سجنه الأولى التي استمرت 33 عاما، توفي والدا البرغوثي وعدد من أقاربه. وكان البرغوثي عضوا في الجناح المسلح لحركة فتح التي كان يتزعمها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حين حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1978. ثم انضم لاحقا إلى حماس التي تأسست في عام 1987.

* حسن سلامة

ولد حسن سلامة في مخيم خان يونس للاجئين بغزة عام 1971، وأدين بتدبير موجة من التفجيرات في إسرائيل عام 1996 أسفرت عن مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة مئات. وصدر ضده 48 حكما بالمؤبد. وقال سلامة إن الهجمات كانت ردا على اغتيال صانع القنابل في حماس يحيى عياش عام 1996. وتم اعتقال سلامة في الخليل بالضفة الغربية في وقت لاحق من ذلك العام.

شخصيات من خارج حماس:

* مروان البرغوثي – فتح

مروان البرغوثي هو أحد الأعضاء البارزين في حركة فتح وينظر إليه باعتباره خليفة محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس. واكتسب شهرته كزعيم ومنظم لانتفاضتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الأولى بدأت عام 1987 والثانية بدأت عام 2000. وألقي القبض عليه في عام 2002، واتهم بنصب كمائن مسلحة وتدبير تفجيرات، وصدر ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد في عام 2004. ويقول مسؤولون في فتح إنه أنشأ كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، بناء على أوامر من عرفات.

* أحمد سعدات – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اتهمت إسرائيل أحمد سعدات، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإصدار الأمر باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في عام 2001. ولجأ سعدات الذي لاحقته إسرائيل إلى مقر عرفات في رام الله. وبموجب اتفاق مع السلطة الفلسطينية في عام 2002، حوكم سعدات في محكمة فلسطينية وسُجن في أحد سجون السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي. واعتقل الجيش الإسرائيلي سعدات في عام 2006 بعد انسحاب المراقبين الأجانب. وفي محاكمته العسكرية، تضمنت التهم الموجهة إليه الانضمام إلى جماعة مسلحة، والضلوع في الاتجار بالأسلحة، وفي هجمات قاتلة. لكن وزارة العدل قررت أنه لا أدلة كافية لتوجيه الاتهام لسعدات باغتيال زئيفي. وحُكم عليه بالسجن 30 سنة في 2008.

(رويترز)