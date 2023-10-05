حقنة في العين تصيب 16 شخصا بالعمى في الدار البيضاء.. وفتح تحقيق في “الحادثة المعزولة”- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”: بين وصفها “فضيحة”و”مأساة” ومن قال إن الأمر خطير، توزعت تعليقات المغاربة حول خبر إصابة 16 شخصا بالعمى (وقيل إنهم 13 مريضا)، جراء تلقيهم حقنا موضعية على مستوى العين، وهي طريقة لإعطاء الأدوية ضمن العين عبر الحقن بإبرة رفيعة للدواء المعتمد على عقار “بيفاسيزوماب”.



بعد انتشار الخبر، عمدت إدارة مستشفى 20 غشت في الدار البيضاء، إلى تعميم بيان توضيحي حول الواقعة التي جرت في مصلحة طب العيون، وأكدت فيه “أن الأمر يتعلق بـ 16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى، تلقوا حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا بـ(IVT)، بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2023، وذلك وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات”.

وأضافت إدارة المستشفى المذكور أنه “في اليوم التالي الموافق لـ 20 أيلول/ سبتمبر 2023، ظهرت على اثنين منهم أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر، حيث قام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة في 19 أيلول 2023 وتم إدخالهم للمستشفى ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة”.



ويتابع البيان توضيحاته بالقول إن نتائج المراقبة الطبية أظهرت أن جميع المرضى ظهرت عليهم علامات تحسن ملحوظ بعد تلقيهم العلاج، حيث غادر خمسة منهم المستشفى بعد استكمال علاجهم، فيما لا يزال الآخرون في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج تحت مراقبة طبية يشرف عليها أطباء متخصصون وسيغادرون المستشفى بعد استكمال العلاج خلال الأيام المقبلة.

وسلطت إدارة المستشفى في بيانها الضوء على “هذه الطريقة المستخدمة في علاج بعض أمراض العيون خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الأمراض المزمنة كداء السكري”، بالإشارة إلى أنه “وفقًا للتوصيات الصادرة عن جميع الجمعيات الطبية الوطنية والعالمية لأمراض العيون، يلجأ أطباء العيون بالمستشفى منذ سنوات إلى استعمال حقن داخل العين لعلاج أمراض شبكية العين المسببة لضعف البصر”. وحسب إدارة المستشفى، فإن “هذه الحقن تشكل قفزة نوعية في علاج أمراض شبكية العين ويتم استعمالها في كل مراكز طب العيون عبر العالم بغية ابطاء تدهور النظر عند المرضى.”

وأعلنت إدارة المستشفى أنها قامت بفتح “تحقيق طبي وإداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة المعزولة”، وفق تعبير البيان، وهو ما لم يرض بعض المتتبعين الذين قالوا إن مثل هذه الأخطاء تنتج عنها استقالات من مناصب المسؤولية وليس بيانا وصفه موقع إخباري بأنه “يضحك على المغاربة”.