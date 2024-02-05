حقوقيون مغاربة: استمرار التظاهرات التضامنية مع فلسطين واجب وذو تأثير عالمي واضح

الرباط ـ «القدس العربي»:ما زالت الوقفات التضامنية والتنديدية بالعدوان على غزة وفلسطين، تُنظَّم بمختلف مدن المغرب، بالإضافة إلى مسيرات شعبية حاشدة، فيما يتم الاستعداد لتنظيم مسيرة شعبية الأحد 22 شباط/ فبراير الحالي في العاصمة الرباط.

“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، دَعت لمسيرة جديدة دعمًا لـ “طوفان الأقصى” وكفاح الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني ـ الأمريكي، وشجبًا لصمت المجتمع الدولي وتخاذل النظام الرسمي العربي واستمرارًا للموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الغاصب.

ودعت المجموعة، وفق بلاغ توصلت به “القدس العربي”، إلى جعل المسيرة الشعبية مناسبة لإبراز الموقف المناهض لحرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الغاصب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولمطالبة الدولة بالإيقاف الفوري للتطبيع والضغط على كل أحرار العالم لوقف العدوان وفتح المعابر لدخول المساعدات للشعب المحاصر في غزة.

استمرار هذه التظاهرات التنديدية والداعمة طيلة أشهر أربعة من العدوان المستمر على غزة وفلسطين، وتقتيل الأهالي وتهجيرهم، مع عدم اتخاذ قرار بوقف التطبيع، يدفع “إسرائيل” إلى التساؤل حول جدوائية هذه الخطوات، وهو ما جعل أحمد ويحمان، رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” يؤكد أن المسيرات والوقفات “تدخل في إطار مسؤوليتنا كمُناهضي التطبيع”.

وتابع المتحدث: “إلى جانب كوننا داعمين ومنخرطين في معركة تحرير فلسطين ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، نواصل عملنا في إطار واجبنا الوطني والقومي والأخلاقي والإنساني لمواجهة مجازر الكيان الصهيوني وتواطؤ أمريكا والغرب والمطبعين” وفق تعبيره.

وأكد الناشط الحقوقي المغربي متحدثاً لـ “القدس العربي”، أن لهذه الوقفات والمسيرات تأثيراً واضحاً، وظهرت على التغيرات في الرأي العام العالمي في مختلف القارات، مع خروج مسيرات في دول أوروبا الغربية وعواصمها وفي الولايات المتحدة الأمريكية وصلت حد اقتحام مقر “الكونغرس” من قبل مناهضي المجازر، ومواجهة جو بايدن ومقاطعة أحد تجمُّعاته وخطبه من قِبل مناهضي الإبادة الجماعية.

وأكد أن كل هذه المبادرات هي التي أعطَت هذا الزَخم وهذا التغير في الرأي العام، وهذه المسيرات هي التي أدت إلى جَرجرة الكيان الصهيوني أمام المحاكم في “لاهاي” وفي الجنائية الدولية وأمام محكمة جنيف؛ مشدداً على أن المسيرات تعطي مفعولها، وهي في كل الأحوال واجب لا يمكن التخلي عنه. ويرى عزيز هناوي، الكاتب العام لـ “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، أن هذه المسيرات الشعبية والتفاعل المدني هي الحد الأدنى من التعاطي الشعبي مع ما يجري من حرب إبادة جماعية واضحة المعالم.

واعتبر هناوي متحدثاً لـ “القدس العربي”، أن هذه الخطوات أقل ما يمكن أن تقوم به القوى الشعبية في إطار التدافع مع مِحوَرين، أوَّلهما إدانة العدوان ودعم المقاومة، وثانيهما التَّصدي لأجندة التطبيع ومحاكمة المسار التطبيعي على مستوى الساحات الشعبية. أما دولياً، يضيف المتحدث، فالحشد الشعبي الذي يقع الآن في العواصم الغربية وعواصم عدد من الدول في القارات الخمس، جزء مهم جداً من الإدانة الشعبية التي انتقلت إلى الإدانة القانونية عبر قرار المحكمة العدل الدولية وما ينتظر أن يكون على مستوى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد هناوي أن الفعل الشعبي مهم جداً على المستوى التدافع الشعبي ضد العدوان الصهيوني والتواطؤ الأمريكي والغربي، وضد استمرار التطبيع. وأوضح أن المبادرات التنديدية والداعمة تسير نحو تكريس السردية الفلسطينية الحقيقية، لأن السَّردية التطبيعية أرادت شطب حضور القضية الفلسطينية من وجدان الشعوب، لذا فإن استمرار الفعاليات يحمل الكثير من الرسائل والأهداف التي لن تسقط أهميتها وقيمتها بالرغم من تلكُّؤ وتماطل القرار الرسمي في اتخاذ القرارات التي تنادي بها الجماهير الشعبية، وعلى رأسها إقفال مكتب الاتصال وإلغاء التطبيع.

في سياق متصل، قال المفكر المغربي امحمد طلابي، إن “قضية فلسطين تتطلب إعمال العقل والتحليل إلى جانب العاطفة الحارة والوجدان الحامي في الوقوف إلى جانب إخواننا في قطاع غزة”. جاء ذلك خلال تأطيره لندوة علمية لـ “منظمة التجديد الطلابي” حول موضوع “الأبعاد الحضارية والدينية للقضية الفلسطينية” بالرباط. وأكد طلابي أن التحليل الرزين المبصر للقضية هو الذي يستمر، وتُبنى على أساسه استراتيجيات التدافع والصراع مع الكيان الصهيوني.

وشدد على أن المغاربة من أوائل الشعوب التي خرجت بعشرات الآلاف في كل المدن المغربية في وقفات تضامنية ومسيرات شعبية، وباستمرار إلى جانب شعوب أخرى، موضحاً أن الدول الغربية كان لها نصيب مؤثر في تلك المسيرات عكس دول لم تتضامن إطلاقاً.