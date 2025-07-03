حقوقيون يتهمون الحكومة المصرية بانتهاكات خلال جلسة أممية

القاهرة ـ «القدس العربي»: شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت الأربعاء، لمناقشة التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر، مواجهة بين ممثلي الحكومة وحقوقيين مستقلين.

وفي الوقت الذي أعلن فيه ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة «قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 وصفها منفذة بالفعل»، حثّ رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وهو مؤسسة حكومية، حكومة بلاده على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز المنظومة الحقوقية.

وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية.

وغطت التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحافيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.

وقال الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء حجازي، خلال بث مباشر للجلسة، إن التزام مصر بحقوق الإنسان هو «امتداد طبيعي لالتزامها الوطني بمبادئ الدستور المصري»، الذي يعتبر حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.

وبين أن مصر قبلت 281 توصية حقوقية، أي ما يعادل حوالي 82% من إجمالي التوصيات، وأحاطت علمًا بـ62 توصية أخرى لم يتم قبولها إما لاحتوائها على معلومات غير دقيقة، أو لتعارضها مع أحكام الدستور أو الخصوصيات الثقافية الوطنية.

وأكد «الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء باعتبارهما ركنين أساسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، مشددًا على أن النيابة العامة تعد جزءًا من القضاء وتتمتع بسلطتي التحقيق والاتهام، و»تحرص على تعزيز ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة» .

وقال إنه «لا يوجد في مصر أي شخص محبوس بالمخالفة لأحكام القانون أو بمخالفة للمدد المنصوص عليها أو بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري»، مضيفًا أن «النيابة العامة تتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا» .

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، شدد على أنها «تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة» وبعد استنفاد كافة ضمانات المحاكمة العادلة، مع وجود «انخفاض ملحوظ» في حالات التنفيذ الفعلي. كما أشار إلى تطوير الفلسفة العقابية عبر استحداث «مراكز للإصلاح والتأهيل» تتسق مع المعايير الدولية.

ولفت إلى «طفرة» شهدتها حقوق فئات محددة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والقضائية، وتغليظ العقوبات ضد العنف الموجه للأطفال، ودمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية.

دعوة لخطوات جادة

في المقابل، دعا رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر السفير محمود كارم، في كلمته أمام المجلس، الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز المنظومة الحقوقية، مقدماً حزمة من التوصيات الرئيسية التي تركز على الإصلاحات التشريعية والقضائية.

وطالب ممثل المجلس بضرورة «إعادة النظر في العمل بعقوبة الإعدام»، مع حصر تطبيقها على الجرائم الأشد خطورة فقط، ومراجعة القضايا المتعلقة بها وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة.

توصيات للقاهرة تتعلق بالتعذيب وتدوير المحبوسين والإخفاء القسري

وشدد على أهمية «تقليص مدد الحبس الاحتياطي»، كاشفًا عن جهود المجلس في إيجاد بدائل له، وداعيًا إلى ضمان رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وبشأن الحريات العامة، أوصى ممثل المجلس باستمرار العمل على تعزيز التشريعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وضمان اتساقها مع الدستور المصري والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز حرية العمل الصحافي في الفضاء المدني والإعلامي.

وفي كلمته قال مدير «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت إن الحكومة «تصف واقعًا موازيًا، حيث تضمن حرية التنظيم والتجمع، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير في المجالين الرقمي والتقليدي».

وأضاف «تزعم الحكومة المصرية أن 43 من بين توصياتكم مُطبقة بالفعل في مصر، حيث يُجرّم التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وتقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، ويتم التحقيق في حوادث التعذيب ومعاقبة مرتكبيها، ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستقلالية» .

وتابع «أكثر المزاعم الحكومية فجاجة هو ادعاؤها بأن مصر خالية من السجناء السياسيين، وهو زعم يتعارض حتى مع تكرار الحكومة ذاتها الإشارة مرارًا إلى قرار رئيس الجمهورية عام 2022، تعيين لجنة العفو الرئاسي للعمل تحديدًا على ملفات عشرات الآلاف من المصريين المسجونين بتهم سياسية» .

وأكد أنه «الآن صار من الضروري أن تُحوّل الحكومة المصرية هذا الخطاب الوهمي إلى أفعال حقيقية، باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق، التي صارت تطال معظم قطاعات المجتمع المصري» .

واقع البهائيين

في كلمتها أمام المجلس، قالت ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة صبا حداد، إن واقع البهائيين في مصر مختلف عما جاء في رد الحكومة المصرية، التي أكدت أنه لا يوجد تمييز على أساس العقيدة أو العرق أو الدين، وأن الجميع متساوون في الحقوق ويتمتعون بالحماية.

وأكدت أن الدولة المصرية تواصل رفض الاعتراف بزواج البهائيين، مما يحرمهم من أبسط الحقوق المدنية والقانونية، مثل تلك المتعلقة بالإقامة والميراث، كما يحرم أطفالهم من حقوق أساسية كاستخراج شهادات الميلاد، والحصول على التطعيمات، والتعليم، كما تمنعهم السلطات من استخدام مقابرهم الخاصة.

وتابعت «اليوم، تواجه أم بهائية في مصر خطر الترحيل الوشيك والانفصال عن أطفالها، رغم وجود آليات متاحة للحصول على الجنسية المصرية» . وسبق أن أعربت في بيان أصدرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قلقها إزاء ما وصفته بـ «تصعيد وتيرة سياسات اضطهاد المواطنين البهائيين في مصر»، مشيرًا إلى أن البهائيين يتعرضون للعديد من المضايقات والحرمان من الحقوق المدنية، وتفريق العائلات والمراقبة المكثفة من قبل أجهزة الأمن.

إلى ذلك قال مركز «الشهاب لحقوق الإنسان»، إن المتابعة الميدانية والموثقة تؤكد أن السلطات المصرية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية وجادة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل على العكس، استمرت السياسات والممارسات التي تؤدي إلى مزيد من القيود على الحقوق والحريات، وتفاقم الانتهاكات التي تطال قطاعات واسعة من المواطنين.

وسلط المركز الضوء على أبرز أنماط الانتهاكات التي لا تزال ترتكب على نطاق واسع، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم.

كما وثق في تقريره الفجوة بين التزامات الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبين الواقع العملي الذي يعكس غياب الإرادة السياسية لتحقيق أي تقدم حقيقي في ملف حقوق الإنسان.