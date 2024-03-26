حقوقي لـ«القدس العربي»: «العدل الإسرائيلية» «ورقة تين» لستر عورة الاستيطان

الناصرة – «القدس العربي»: تزامنا مع موجة انتقادات دولية واسعة ضد المستوطنين والاستيطان، وضد بعض انتهاكاتها داخل قطاع غزة، أعلنت إسرائيل قبل أيام عن وضع يدها على 8000 دونم في الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، بهدف توسيع مستوطنة «بافيت»، قرب قرية الفصائل الفلسطينية، بمئات الوحدات السكنية الجديدة وإقامة «منطقة صناعية وتجارية».

ويحذّر حقوقيون تحدّثت «القدس العربي» إلى بعضهم، من أن ذلك يندرج في إطار سياسات الحكومة الحالية التي تضم في عدادها مستوطنين متطرفين يقبضون على مفاصل القرار في السياسة الاستيطانية، وكذلك من سيطرة دوائر اليمين على القضاء الإسرائيلي وفي مقدمته محكمة العدل الإسرائيلية العليا.

ويأتي الإجراء الإسرائيلي الأخير انسجاما مع روح حكومة الاحتلال التي تعتبر الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ إسرائيل، ويشارك فيها عدد من الوزراء المستوطنين بعضهم مدان بالإرهاب، وهم يصلون الليل بالنهار لتعزيز الاستيطان فيما الأنظار موجهة بالأساس إلى الحرب على غزة.

وتشكّل الحرب على غزة لسلطات الاحتلال ستارا دخانيا لتمرير ما أمكن من مشاريع تهويد واستيطان وتهجير داخل الضفة الغربية المحتلة.

«السلام الآن»: طفرة غير مسبوقة

في هذا المضمار، كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية في آخر تقرير لها عن طفرة غير مسبوقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، إن الضفة الغربية تشهد منذ بدء الحرب على غزة تصعيدا غير مسبوق في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء البؤر الاستيطانية والطرق والأسوار وحواجز الطرق.

وأضافت: «المستوطنون منذ بداية الحرب في غزة، أنشأوا أو أعادوا إنشاء 12 بؤرة استيطانية، تم إخلاء بعضها في الماضي ثم أعيد بناؤها. حتى الآن، تم توثيق ما لا يقل عن 18 طريقا جديدا تم شقهّا من قبل المستوطنين، ونقدر أن العدد الفعلي أعلى».

وأكدت الحركة أن «رصف هذه الطرق يتيح الاستيلاء على مناطق جديدة واسعة النطاق على طول مسار الطريق، ما يشكل منطقة لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليها بسبب وجود المستوطنين وسهولة وصولهم إلى المنطقة.

كما أكدت أن «المستوطنين يواصلون سيطرتهم على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، ما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني»، حيث تشكل المنطقة (ج) 60 % من مساحة الضفة.

وتوقفت «السلام الآن» عند إنشاء البؤر الاستيطانية وتعبيد الطرق اللذين قالت إنهما يساهمان في انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، فيما يتم نصب الحواجز على طول هذه الطرق لإعاقة حركة الفلسطينيين ووجودهم في مختلف المناطق العازلة». وتحذّر «السلام الآن» من زيادة في مشاركة المستوطنين في القرارات الأمنية والمدنية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في الضفة منذ شن الحرب على غزة، منها منع فتح الطرق أمام استخدام المركبات الفلسطينية، وإغلاق مداخل القرى الفلسطينية.

وتتابع: «يقرر المستوطنون بناء الطرق والبؤر الاستيطانية بشكل مستمر، متجاهلين الوضع القانوني للأرض، وهم مستمرون في بناء البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتحديد المناطق المفتوحة، وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية دون حسيب أو رقيب».

وتوضح أن «البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة في ظل الحرب تسمح بالبناء المتهور والاستيلاء العشوائي على الأراضي دون رادع تقريبا، مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون، والنتيجة ليست فقط الإضرار الجسدي بالفلسطينيين وأراضيهم، بل أيضا تحول سياسي كبير في الضفة الغربية».

فرض وقائع على الأرض

وتقدر «السلام الآن» أن هناك أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

وتخلص إلى القول إنه منذ تشكيل الحكومة الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي ائتلاف يضم أحزابا يمينية متطرفة، «جرى تصعيد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية لـ «وقف هياج المستوطنين دون رادع فورا». وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).

وتدل التجارب على الأرض أن إسرائيل لا تكترث للضغوط الدولية وتمعن في فرض الحقائق على الأرض كـ سياسة معتمدة منذ قامت وأحيانا تتذرع بعمليات فلسطينية تتم من أجل تعميق الاستيطان، وتعدّه «عقابا مجديا رادعا للفلسطينيين».

وفي آخر تجليات هذه السياسات، باردت سلطات الاحتلال إلى الإعلان الشهر الماضي عن أنها تعتزم المصادقة إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية داخل «أمّ المستوطنات»، مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس المحتلة)، ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس)، و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس).

وزعمت سلطات الاحتلال أن القرار يأتي ردًا على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثمانية آخرين.

باحث حقوقي: حكومة مستوطنين

ويوضح الناشط الحقوقي والمحامي في مركز «الميزان» عمر خمايسي لـ «القدس العربي» أن الحكومات الإسرائيلية الأخيرة برئاسة نتنياهو زادت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير. ويضيف خمايسي، الذي يترافع عن جهات فلسطينية في قضايا الأرض والمسكن، أن «الحكومة الحالية مختلفة عن سابقاتها بأنها مباشرة وفظّة أكثر في ارتكاب جرائم الاستيطان».

ويقول: «لك أن تتخيل أن مستوطنا غيبيا متشددا، باتسلئيل سموتريتش، هو وزير المالية مع كل دلالات ذلك من ناحية تمويل احتياجات الاستيطان بسخاء، وهو وزير إضافي داخل وزارة الأمن، ومسؤول عن «الإدارة المدنية» وعن شؤون المستوطنين». ويتابع الناشط الحقوقي: «تكفي زيارة سريعة داخل الضفة الغربية لترى مشاريع تغيير ملامحها وشق الطرق خدمة للمشروع الاستيطاني».

ويرى خمايسي أن «هذه الحكومة بشكل عام تؤمن ومن قبل الحرب على غزة باتباع فرض الحقائق على الأرض وتطوير الأرض الموعودة لشعب الله المختار، والأخطر أن عددا كبيرا من وزرائها يؤمنون بضرورة حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني لا إدارته، وهذا ينسحب على تهويد الأرض الفلسطينية وزرعها بخلايا سرطانية استيطانية اعتمادا على النار والحديد والتهجير كما هو حاصل الآن في منطقة جنوب الخليل».

القضاء الإسرائيلي: «ورقة تين»

ويشير خمايسي إلى أن إسرائيل شرّعت قبل عقود قوانين خاصة تمت حياكتها من أجل شرعنة مصادرة الكم الأكبر من أملاك الفلسطينيين لصالح «أهداف عامة» أي لصالح التهويد والاستيطان.

ويضيف: «فعلت ذلك مع فلسطينيي الداخل، وكررت التجربة مع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 متذرعة بأن هناك مجموعات سكانية إسرائيلية لها احتياجات نابعة من الزيادة الطبيعية وغيره».

ويلفت الانتباه إلى «الدور الخطير الذي تلعبه محكمة العدل العليا الإسرائيلية، التي تغيرت مع السنوات وباتت تحت سيطرة أوساط المستوطنين واليمين، وهي تسبغ الشرعية ليس فقط على بناء وتسمين الاستيطان فحسب بل تبيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة لـ»خدمة مصالح عامة» كـ بناء أحياء استيطانية أو شوارع التفافية تكون لليهود فقط، وهذا أخطر ما في الموضوع، فالمحكمة الإسرائيلية العليا تتمتع بسمعة جيدة في العالم وهي توظف اليوم لـ إسباغ الشرعية على جرائم وانتهاكات للقانون الدولي بـ أشكال ونصوص ملتوية مختلفة».