حقيبة تحوي متفجرات في برلين والشرطة تطارد حاملها

برلين: تبحث الشرطة الألمانية عن رجل الخميس بعد فراره من نقطة تفتيش للشرطة في محطة للسكك الحديد مزدحمة في برلين وتركه حقيبة تحتوي على متفجرات.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها اقتربوا من الرجل لإجراء تفتيش روتيني في محطة نيوكولن بالعاصمة قرابة الساعة 15,30 (14,30 ت غ) الأربعاء.

وفر الرجل الذي كان يحمل حقيبة قماشا وحاول أحد العناصر اعتقاله.

وأضافت الشرطة ” تمكن من الإفلات من قبضة الضابط وأسقط الحقيبة وفر عبر القضبان”.

احتوت الحقيبة على عبوة ملفوفة بشريط لاصق، تم لاحقا تحديد محتوياتها بأنها متفجرات.

وطوقت الشرطة قسما من حديقة محلية وأحدثت حفرة في الأرض لتنفيذ انفجار متحكم فيه.

ولم تقع إصابات ولم يكن هناك خطر على السكان المحليين.

وأكدت الشرطة أنها تنفذ “إجراءات بحث لتحديد هوية الرجل الهارب واعتقاله، بما في ذلك تقييم تسجيلات مصورة”.

ولم يتضح بعد سبب حمل الرجل للمتفجرات، بحسب الشرطة.

وأفادت صحيفة بيلد أن الحقيبة كانت تحتوي على “مادة رمادية وزجاجة بلاستيك ملفوفة بأسلاك وكيس ورقي به مزيد من الكابلات”.

وأشارت الى مادة TATP الشديدة الانفجار والتي استخدمت في العديد من الهجمات التي شنها متطرفون.

(أ ف ب)