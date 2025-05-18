حكايات النازحين الجدد… الخروج بين حمم الصواريخ والإقامة في الشوارع دون طعام

غزة – «القدس العربي»: تزدحم مدينة غزة بالنازحين بشكل لم تشهده منذ بداية الحرب، بعد اضطرار الآلاف من السكان إلى ترك أماكن سكنهم قسرا في مناطق شمال القطاع، بفعل المجازر الدامية التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأودت بحياة المئات منهم، بهدف ترحيلهم واتبعته بهجوم واسع، تقوم خلاله حاليا بتدمير المنازل وتفجيرها.

وتختلف مدينة غزة عن باقي مناطق القطاع، فهي بالأصل منطقة سكنية معروفة بازدحام المباني، وعدم وجود مساحات فارغة من الأراضي، سوى في المناطق الشرقية القريبة من الحدود، وهي مناطق أجبر سكانها منذ بداية عودة الحرب من جديد، على تركها تحت التهديدات الإسرائيلية.

ظروف حياة صعبة

وهؤلاء السكان من المدينة الذين يقطنون أحياء الشجاعية والتفاح، وأطراف حي الزيتون، إضافة إلى سكان بلدة بيت حانون الذين نزح غالبيتهم منذ بداية استئناف العدوان يوم 18 آذار /مارس الماضي، كانوا يقطنون المناطق غير المصنفة «حمراء» في مدينة غزة، ويتحدثون عن ازدحام شديد في مناطق النزوح الضيقة، وقد أضيف لهم على مدار الأيام الثلاثة، الآلاف من سكان بلدات بيت لاهيا وجباليا، وبعض المناطق الحدودية شمالي القطاع، ليزداد الوضع سوءا.

300 ألف مواطن نزحوا خلال 48 ساعة والنساء يشتكين انعدام الخصوصية

ويلاحظ الازدحام الشديد، حيث لا تجد الأسر النازحة موطئ قدم، من ساحة فلسطين وسط المدينة، حتى منطقة الساحل غرب المدينة.

وهناك تصعب الحركة حتى مشيا على الأقدام، من كثرة أعداد النازحين، ويقول محمد كميل أحد سكان المدينة «هذا المشهد لم نره منذ بداية الحرب»، ويضيف لـ «القدس العربي»: «الناس فوق بعضها البعض في الشوارع».

وكان محمد، خرج من منزله في أحد الأحياء الواقعة وسط مدينة غزة، يبحث عن بعض الأطعمة لشرائها لإطعام أسرته، غير أنه اشتكى من عدم وجود ما يُشترى، وقال «إذا دام الوضع على هذا الحال، فالمصيبة ستزداد أكثر وأكثر»، وكان يتحدث عن كل تفاصيل الحياة.

وقد اضطرت أغلب العوائل التي نزحت من شمال القطاع خلال الأيام الأخيرة، إلى السكن في الشوارع وعلى الأرصفة، فهذه الأسر لم تجد لها مكانا لا في مناطق النزوح المقامة من الخيام، ولا في المدارس التي تحولت إلى مراكز للإيواء.

ونهاية الأسبوع الماضي، أصدر جيش الاحتلال تهديدا جديدا للعديد من سكان مناطق شمال القطاع، وطالبهم بالنزوح القسري بشكل فوري، وشمل قرار التهديد مناطق معسكر جباليا وأحياء تل الزعتر والشيخ زايد والنور والسلام والروضة، وقال الاحتلال إنه سيهاجم تلك المناطق بقوة، وطالب السكان بالانتقال إلى مراكز الإيواء في مدينة غزة، قبل أن يصدر أوامر إخلاء للكثير من المناطق الواقعة ضمن المنطقة التي طالب السكان بالنزوح إليها في المدينة.

300 ألف نازح جديد

ويشير المكتب الإعلامي الحكومي، أنه بسبب المجازر الأخيرة على شمال قطاع غزة، التي أسقطت مئات الضحايا، ودمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، نزح بشكل قسري أكثر من 300,000 مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلاً، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجّرين قسريا، ما ينذر بكارثة إنسانية مركّبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل.

ويقول إبراهيم العطار الذي قدِم مع أسرته من أطراف بلدة بيت لاهيا شارحا الوضع السيئ «إلنا يومين في الشارع، لم نجد مكانا ننام فيه»، ويشير إلى أن كبار العائلة من الرجال والنساء ينامون وهو جالسون ، فيما يضجع الأطفال على الأرض، فيما اضطرت عوائل تقطن على مقربة منه إلى إسناد أغطية النوم الخفيفة ببعض قطع الخشب على شكل خيمة صغيرة، وجعلها مكانا لنوم النساء والأطفال في الشارع.

ويشير إبراهيم العطار إلى أنه ذهب فور وصوله لمدينة غزة يبحث عن مكان للإقامة في مراكز الإيواء أو الحصول على خيمة في مناطق النزوح، ولم يجد هناك مكانا فارغا، ما اضطره للإقامة في الشارع، ويقول لـ «القدس العربي» إن أسرته كباقي الأسر تعاني كثيرا منذ النزوح، حيث خرجت مضطرة بدون أن تحمل ما لديها من طعام، فيما تواجه أيضا صعوبة في الحصول على الماء.

النوم على الأرصفة

وهذا الرجل كان طوال أغلب فترة الحرب السابقة، نازحا في أحد المناطق الواقعة جنوب قطاع غزة، حين أجبر على ترك منزله أيضا بسبب التهديدات الإسرائيلية، وشروع جيش الاحتلال بشن العملية العسكرية البرية الأولى على شمالي القطاع، في أواخر تشرين اول /أكتوبر 2023، لكنه يقول إن الوضع الحالي في رحلة النزوح، أصعب مما عايشه فترة النزوح الأولى والتي تنقّل فيها أكثر من ثمان مرات، فأماكن النزوح الحالية ضيقة وتفتقد لكل الخدمات، فيما كان قد حصل في النزوح السابق على أماكن إقامة سواء في مراكز الإيواء، أو في الخيام بمنطقة مواصي خان يونس.

وتشتكي الأسر النازحة خاصة النساء من انعدام الخصوصية، فمناطق النزوح في الشوارع وعلى الأرصفة، تفتقر للحمامات ودورات المياه، ويقول النازحون إنهم يضطرون لقضاء حاجتهم في حمامات المساجد القريبة، في ظل معاناتهم من شح المياه، وهو أمر لا يتوفر دائما للسيدات، وقالت سيدة نازحة مع أسرتها «الوضع صعب جدا، ونحن النساء نعاني أكثر»، وقد تحدثت أيضا عن مشقة الحصول على طعام.

وكباقي أسر قطاع غزة، تضطر الأسر النازحة التي فقدت كل موارد الحياة، وخلفت وراءها فتات الطعام الذي كان يتوفر في منازلها، للاصطفاف في طوابير طويلة ومزدحمة أمام «تكايا» الطعام، للحصول على القليل من وجبات المعكرونة أو العدس أو الأرز، لكن السيدة التي تحدثت للـ «القدس العربي» ولم تشأ ذكر اسمها أكدت وهي تتحدث بحرقة، أن أطفال العائلة يشتكون من الجوع، وأنهم بكوا مرات عدة من شدة الجوع والعطش.

الحديث عن مشكلة الحصول على الطعام، يتكرر مع جميع النازحين الذين التقتهم «القدس العربي»، كما اشتكت أسر نازحة من الإصابة بالإنفلونزا، بسبب النوم في العراء وتبدل أحوالها، كما عبرت تلك الأسر عن خشيتها من الأسوأ في الأيام المقبلة.

وتحدث آخرون عن رحلات النزوح القسري من شمالي القطاع، أحدهم أحمد السلطان من بلدة بيت لاهيا (50 عاما)، والتي فَقدت عائلُته عددا من أفرادها خلال الأسبوع الماضي، حين بدأ جيش الاحتلال في شن غارات دامية، لإجبار السكان على ترك منازلهم.

يقول هذا الرجل للـ «القدس العربي»، إن بلدة بيت لاهيا عاشت أياما صعبة، أعيدت خلالها ذكريات الأيام الأولى للحرب، لافتا إلى أن القصف الجوي والمدفعي كان في كل مكان، وتحدث عن القصف الجوي على شكل «أحزمة نارية»، حين كان الطيران الحربي ينفذ عشر غارات جوية أو أكثر على منطقة واحدة في ثوان معدودة، مما يوقع مجازر وينجم عنه أصوات انفجارات عالية ترعب السكان خاصة النساء والأطفال، ويضيف»خرجت وأسرتي من البيت واتجهنا إلى غزة، وكنا خائفين أن نموت في الشارع»، لافتا إلى ما أصاب عائلات نازحة خلال الأيام الماضية، حيث قضت حين استهدف الطيران الحربي العربات التي كانت تقلها وه متجه إلى مدينة غزة فرارا من القصف الدامي.

وقد قضت أسر أخرى وهي تتجهز للنزوح القسري، وكان من بينها أسرة حسين عودة، الذي ذهب مسرعا بعد اشتداد القصف في منطقة سكنه، لإحضار سيارة تقله وزوجته وأطفاله والنزوح جميعا إلى مدينة غزة، بعد أن ترك الزوجة تجهز على عجل مستلزمات النزوح، لكن الصاروخ الإسرائيلي كان أسرع، فقد سمع هذا الرجل وهو في طريق العودة للمنزل بجوار سائق السيارة الذي اتفق معه على نقل الأسر إلى مدينة غزة، صوت انفجار ضخم هز المكان، ليتفاجأ بعد وصوله للمنزل بعد دقائق قليلة، أن تلك الغارة استهدفت منزله، وقد قتل الصاروخ الإسرائيلي أطفاله الأربعة، وظهر حسين في لقطات مصورة وهو يقول « أريد أولادي، والله ما تأخرت رحت أجيب السيارة حتى ننزح»، ويضيف وقد أصيب بنوبة من الهستيريا «أتمنى لو يطلع واحد من أولادي من تحت الركام»، ويضيف مخاطبا من حوله «أمانة يا جماعة إيدكم معنا، بس طلعولي واحد».

وقد كان هذا الرجل فقد ابنته ووالدته في قصف سابق طال الأسرة في بداية الحرب.

وعن حكايات القصف قبل النزوح، كتب الدكتور توفيق أبو جراد من سكان بلدة بيت لاهيا منشورا على موقع «فيسبوك» يشرح فيه الوضع الحالي في بلدة بيت لاهيا جاء فيه «لطفك يا رب، قصف شديد علينا.. عدد كبير من الإصابات من أفراد عائلة أبو جراد، منهم إصابات خطيرة وإصابة ابنتي سميرة»، ويضيف «وما زال القصف مستمرا، ولا سيارات إسعاف لنقل المصابين»، فيما كتب صالح سماعنة «نجونا بقدرة إلهية من شرق مخيم جباليا».

وقد بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتوغل البري في مناطق شمال قطاع غزة، وفور دخولها منذ يوم الجمعة الماضي، بدأت بأعمال تفجير وتجريف واسعة للمنازل هناك، ويتوقع أن يجري تصعيد عمليات الهدم لما تبقى من منازل.