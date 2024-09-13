حكم بإعدام ثلاثة أمريكيين بالكونغو بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب

كينشاسا: أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، حكما بالإعدام على ثلاثة أمريكيين بتهمة ضلوعهم في محاولة انقلاب فاشلة في البلاد بقيادة أحد السياسيين.

وسيطر مسلحون لفترة وجيزة على مكتب تابع للرئاسة في العاصمة كينشاسا في 19 مايو/ أيار قبل أن تقتل قوات الأمن قائدهم كريستيان مالانغا السياسي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وكان مارسيل نجل مالانغا بين المواطنين الأمريكيين المحكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة تايلر تومسون زميله السابق بالمدرسة الثانوية في ولاية يوتا الأمريكية. وكلاهما في العشرينات من عمرهما.

والأمريكي الثالث هو بنيامين زالمان بولون الشريك التجاري لكريستيان مالانغا.

وورد في حكم بثه التلفزيون مباشرة أن الثلاثة أدينوا بالتآمر والإرهاب وتهم أخرى وأنهم سيُعاقبون بالإعدام.

وكان مارسيل قال للمحكمة إن والده هدده بالقتل إن لم يشارك في الانقلاب. وذكر أيضا أنها كانت المرة الأولى التي يزور فيها الكونجو بدعوة من والده الذي لم يره منذ سنوات.

ويخضع للمحاكمة بعد الانقلاب الفاشل الأمريكيون الثلاثة بالإضافة إلى نحو 50 آخرين من دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبلجيكا والكونغو.

ونُطق بالحكم تحت خيمة في ساحة سجن إندولو العسكري على مشارف العاصمة. وجلس المدعى عليهم أمام القاضي وهم يرتدون قمصانا زرقاء وصفراء تابعة للسجن.

(رويترز)