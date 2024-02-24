حكم بسجن المعارض التونسي جوهر بن مبارك 6 أشهر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة

تونس: قالت المحامية دليلة بن مبارك إن محكمة تونسية قضت اليوم السبت بسجن شقيقها المعارض البارز جوهر بن مبارك ستة أشهر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2022.

وبن مبارك معارض بارز للرئيس قيس سعيد وقيادي في جبهة الخلاص وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي لسعيد، وكان قد اعتقل العام الماضي مع معارضين آخرين للاشتباه في تآمره على الدولة.

وبعد صدور الحكم اليوم، قالت دليلة بن مبارك إنها ستبدأ على الفور إضرابا عن الطعام “احتجاجا على المظالم القضائية المتكررة”.

(رويترز)