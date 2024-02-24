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حكم بسجن المعارض التونسي جوهر بن مبارك 6 أشهر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة

24 - فبراير - 2024

المعارض التونسي البارز جوهر بن مبارك

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تونس: قالت المحامية دليلة بن مبارك إن محكمة تونسية قضت اليوم السبت بسجن شقيقها المعارض البارز جوهر بن مبارك ستة أشهر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2022.

وبن مبارك معارض بارز للرئيس قيس سعيد وقيادي في جبهة الخلاص وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي لسعيد، وكان قد اعتقل العام الماضي مع معارضين آخرين للاشتباه في تآمره على الدولة.

وبعد صدور الحكم اليوم، قالت دليلة بن مبارك إنها ستبدأ على الفور إضرابا عن الطعام “احتجاجا على المظالم القضائية المتكررة”.

(رويترز)

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  1. يقول ثورة الياسمين:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:37 م

    قيس سعيد أدخل كل معارضيه وكل منافسيه للسجن ومن لم يستطع سجنه أصدر في حقه أحكام

    رد

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