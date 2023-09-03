حكم بسجن الناشط المصري محمد عادل 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت رفيدة حمدي، زوجة الناشط المصري محمد عادل، إن محكمة مصرية قضت بحسبه 4 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن عادل قضى سنتين وسبعة أشهر من العقوبة كحبس احتياطي، منذ القبض عليه في 19 يونيو/ حزيران 2018، حتى 27 يناير/ كانون الأول 2021.

وكان قد تم تدوير محمد عادل على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، وهو داخل الحبس، في مطلع مارس/ آذار الماضي، ليتم تدويره للمرة الثالثة.

وما زال أمام عادل، عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير/ كانون 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013، جنح عابدين، التي اتُهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل الذي يمثل أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الراخل محمد حسني مبارك، محبوس على ذمة ثلاث قضايا، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018.

وفي حالة إخلاء سبيله، لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة التي تحمل رقم 467 لسنة 2020، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية.