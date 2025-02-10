حكم بسجن صانع محتوى مصري ادعى أنه المهدي المنتظر

القاهرةـ “القدس العربي”:

قضت محكمة مصرية بسجن صانع المحتوى المصري أحمد سبايدر 3 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان، وادعائه أنه المهدي المنتظر.

تعود وقائع القضية عندما تقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، ببلاغ ضد أحمد سبايدر، واتهمه بالاستهزاء بالقرآن الكريم والتطاول على النبي محمد على موقع التواصل الاجتماعي، وادعى أنه المهدي المنتظر.

وأكد مقدم البلاغ أنه قدم للمحكمة مقاطع مرئية وصورا لما كتبه صانع المحتوى من استهزاء بالدين والشريعة الإسلامية والسنة النبوية.

وتضمنت التحقيقات مقاطع مصورة يقول فيها سبايدر إنه رسول من عند الله وإن الله أخفاه عن الأنظار، بمعجزة وإنه مسخر له الطير والجن والإنس.

يذكر أن احمد سبايدر صانع محتوى، ظهر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، حيث هاجم الثورة ووصفها بالمؤامرة الماسونية على البلاد، وعمل كمقدم برامج في قناة الفراعين التي كانت مناهضة للثورة.