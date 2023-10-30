حكم جديد على الناشط الجزائري محاد قاسمي يؤجل خروجه من السجن

الجزائر- “القدس العربي”:

أبقت محكمة الجنايات الاستئنافية في أدرار جنوبي الجزائر، على نفس الحكم الصادر قبل النقض في حق الناشط السياسي والبيئي محاد قاسمي، وهو ما سيؤجل خروجه من السجن الذي يمكث فيه منذ أكثر من 3 سنوات.

وقررت المحكمة وفق ما ذكره محامون متأسسون في الملف إدانة قاسمي، بـ3 سنوات سجنا منها عام موقوف النفاذ، وهي نفس العقوبة الأولى في القرار الذي كان محل طعن بالنقض، وذلك على الرغم من تعيين هيئة محكمة بتشكيلة جديدة من القضاة وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية في حال إعادة المحاكمة عقب نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا.

وكان دفاع قاسمي في هذه المحاكمة التي جرت أطوارها بمجلس قضاء أدرار قد التمس البراءة الكاملة لمحاد قاسمي معتبرا التهم المتابع بها غير مأسسة، في وقت طلبت النيابة في التماسها 7 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع حرمان الناشط من الحقوق المدنية والسياسية.

وتسبب هذا القرار في خيبة أمل لدفاع قاسمي ومسانديه الذين كانوا يأملون في حكم يسمح له بالخروج من السجن، خاصة أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة بالنسبة له. ويراهن محامون من جديد على إمكانية الحصول على قرار بضمّ الحكمين النهائيين الصادرين في حق الناشط بما يسمح له بقضاء الحكم الأطول أي 3 سنوات سجنا نافذا، وبالتالي الخروج من السجن كونه قضى فعليا هذه المدة.

وكانت المحكمة العليا الجزائرية، في آب/ أغسطس الماضي قد أصدرت قرارين بخصوص محاد قاسمي. الأول برفض الطعن أي تأييد قرار المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء أدرار جنوب الجزائر والذي أدانه بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2022 فيما يعرف بقضية التخابر. والثاني يقضي بقبول الطعن في الملف الآخر والذين أدين فيه بعامين سجنا نافذا، وعاما موقوف النفاذ بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2022، في القضية التي اتهم فيها بالإرهاب، وهي المحاكمة التي جرت أمس وأصبح الحكم فيها نهائيا.

وحاول الناشط بكل الطرق الحصول على تخفيض في مدة حبسه تسمح له بالإفراج، حيث اجتاز شهادة البكالوريا من داخل السجن مرتين ونجح فيها بتفوق، لكنه لم يكن ضمن قائمة بنحو 90 شخصا مسجونا صدرت في حقهم قرارات عفو بعد نجاحهم في هذا الامتحان هذه السنة.

كما لجأ قاسمي الموجود في السجن منذ حزيران/ يونيو 2020، لإضراب عن الطعام بدأه في 5 تموز/ يوليو الماضي المصادف لذكرى الاستقلال الوطني احتجاجا على طول بقائه في السجن، واضطر لإيقافه وفق عائلته لأسباب صحية.

واشتهر قاسمي سنة 2013 بمشاركته في قيادة الحركة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري جنوب الجزائر، وذلك عقب إعلان الحكومة وقتها الشروع في تجارب للتنقيب على الغاز الصخري بمنطقة عين صالح في الجنوب الشرقي، وما أثاره ذلك من مخاوف على البيئة. كما برز اسمه بقوة أيضا في مظاهرات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير 2019، وأدى إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.