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حكم قضائي بتغريم شيرين عبد الوهاب ملايين الجنيهات لهذا السبب

منذ 29 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

رغم إعلان الصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة “روتانا”، قضت محكمة مصرية بقبول استئناف الفنانة المصرية في تعديل الحكم المستأنف، وإلزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح الشركة بدلاً من خمسة ملايين جنيه، لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”قضية شيرين وروتانا”.

كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام بإلزام شيرين عبد الوهاب دفع خمسة ملايين جنيه أخرى بصفتها الممثل القانوني لشركة “لامير للإنتاج الفني” قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة المملوكة لها و”روتانا”.

ورفضت المحكمة للمرة الثانية، طلب محامي شيرين عبد الوهاب إدخال شركة “ذي بيسمنت ريكوردز” المملوكة للموزّع حسن الشافعي والمنتج محمد الشاعر طرفاً في القضية.

وسبق للممثل القانوني لشركة “ذي بيسمنت ريكوردز” أن نفى في بيان صحافي ما قيل عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الجتماعي من تغريم الشركة خمسة ملايين جنيه لصالح شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بحكم قضائي على خلفية أزمة الفنانة شيرين و”روتانا”، بما يخالف الواقع.

واختتم البيان بالقول: “تحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة شيرين عبد الوهاب جراء ما يتم ترويجه من شائعات مغلوطة لا أساس لها من الصحة”.

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