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حكم قضائي جديد في تونس بسجن زوجة بن علي وصهره 20 عاما

24 - ديسمبر - 2024

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تونس: أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بسجن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري لمدة 20 عاما في قضية فساد مالي.

وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكر راديو “موزاييك اف ام” الخاص اليوم الثلاثاء.

وسلطت المحكمة أيضا الضوء على خطايا مالية ضد الاثنين بمليارات الدينارات.

وتقيم ليلى الطرابلسي منذ سقوط نظام بن علي عام 2011 في السعودية. في حين يقيم الماطري، طليق الابنة الكبرى لبن علي، في سيشل.

وكانت سيشل رفضت عام 2013 طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

ويلاحق أغلب أفراد عائلة الرئيس الراحل وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011.

(د ب أ)

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