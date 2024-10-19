حكم قضائي يرجئ تطبيق قرار يلزم “غوغل” بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة

سان فرانسيسكو: سمح قاض أمريكي الجمعة لمجموعة “غوغل” بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها التشغيلي “أندرويد” لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر في قضية مرتبطة بمكافحة الاحتكار رفعتها شركة “إبيك غايمز” المطورة للعبة “فورتنايت”.

وأعرب ناطق باسم المجموعة العملاقة عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو “بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك”، فيما تنظر محكمة استئناف في منع دائم للأمر المرتبط بادعاء “إبيك” بأن متجر “بلاي ستور” للتطبيقات الإلكترونية الخاص بـ”غوغل” ينطوي على احتكار غير قانوني.

وأضاف الناطق باسم الشركة “تهدد هذه الإجراءات قدرة (غوغل بلاي) على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا”.

وردا على الحكم، قال ناطق باسم “إبيك غايمز” في رسالة إلكترونية إلى وكالة فرانس برس إن استئناف غوغل “بلا قيمة”، مشيرا إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدلا من إلغاء الأمر بشكل مباشر.

وأوضح الناطق باسم الشركة أن “الإيقاف المؤقت.. مجرد خطوة إجرائية”.

ويعمل ما يقرب من 70 في المئة من الهواتف الذكية في العالم بنظام تشغيل “أندرويد”.

وواجهت غوغل سلسلة دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضا لموقعها المهيمن.

في آب/ أغسطس، أصدر قاض آخر حكما قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالميا التابع لـ”غوغل” يشكل احتكارا غير قانوني.

تواجه غوغل أيضا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في ولاية فيرجينيا الأميركية بشأن هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.

بموجب الأمر الصادر في القضية التي رفعتها “إبيك غايمز”، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.

وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت من متجر تطبيقات “بلاي ستور” الخاص بها الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها “فورتنايت”.

يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت “إبيك غايمز” منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات الخاصة بألعابها المحمولة تتم خارج متاجر تطبيقات غوغل أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30 في المئة.

خسرت “إبيك غايمز” قضية مماثلة ضد “آبل”، إذ أصدر قاض أميركي حكما انحاز فيه بدرجة كبيرة لصالح الشركة المصنعة لهواتف “آي فون”.

وتقول مجموعتا “آبل” و”غوغل” بانتظام إن العمولات التي تحصل عليها من متجر التطبيقات الخاص بكل منهما تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وإن هذه الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، والكشف عن البرمجيات الخبيثة.

(أ ف ب)