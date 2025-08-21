حكم نهائي بطرد قيادي داعشي سابق من ألمانيا

دوسلدورف: قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في مدينة دوسلدورف الألمانية إن حكم طرد أبو ولاء، الزعيم السابق لتنظيم داعش في ألمانيا، أصبح نهائياً.

وأوضح المتحدث، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المدان لم يتقدم بأي طلب للحصول على إذن بالاستئناف ضد حكم الطرد.

وكان أبو ولاء قد خسر دعوى قضائية ضد قرار الطرد في يونيو/حزيران الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم ترحيله فعلياً.

ويقضي أبو ولاء عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف. وكان قد برّر دعواه ضد الطرد بوجود أطفاله السبعة في ألمانيا.

لكن القاضي، عند إعلانه الحكم، أكد أن المصلحة العامة المترتبة على الطرد تتقدم على مبررات الدعوى، وذلك لأسباب حتمية تتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أنه لم يظهر أي تغيير جوهري في موقف المدعي كإرهابي داعشي أو تخليه عن الفكر المتطرف.

وفي الحكم المكتوب الذي نُشر مؤخراً، تناولت المحكمة هذه المسألة بالتفصيل، موضحة أن هناك خطراً – لأسباب متعددة – من تكرار الجرائم إذا أُطلق سراح الرجل من الحجز بعد انتهاء عقوبته في عام (…).

وتعتبر قضية الطرد خطوة تمهيدية، إذ إن الحكم بطرده يُعد قراراً إدارياً يُلزم المعني بمغادرة البلاد. أما الترحيل الفعلي فيستلزم إجراءات منفصلة. وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية في دوسلدورف: “لا تزال المحكمة تنتظر نتيجة إجراءات اللجوء، لا سيما في ضوء التهديد المحتمل بعقوبة الإعدام في العراق”.

(د ب أ)