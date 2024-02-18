حكومة إسرائيل توافق بالإجماع على قرار عدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية

القدس: أضفت إسرائيل اليوم الأحد، طابعا رسميا على اعتراضها على ما سمته “الاعتراف من جانب واحد” بدولة فلسطينية، قائلة إن أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة.

وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اليوم تصويتا داخل الحكومة على “قرار توضيحي” بهذا الصدد، وأنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد “أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد”.

وتوقفت منذ عام 2014 الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة إلى جانب إسرائيل.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط يتضمن تطبيع السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها مع إسرائيل، إضافة إلى إنشاء دولة فلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو إن البيان الرسمي يعكس أن “إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة”.

وأضاف: “ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة وغير مسبوقة ويمنع أي اتفاق سلام في المستقبل”.

(رويترز)