حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمدد أمرا بتجنيد 350 ألف جندي احتياط

القدس: وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على تمديد أمر يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام 2024.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “تصويتا جرى عبر الهاتف، وافقت فيه الحكومة على تمديد الأمر الذي يسمح بتعبئة 350 ألف جندي احتياطي حتى نهاية العام 2024″، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023 استدعت حكومة الاحتلال أكثر من 350 ألف جندي احتياط للمشاركة في الحرب على غزة.

ومنذ ذلك الحين، خضع أمر الاستدعاء للتمديد عدة مرات.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي ظل هذه الحرب التي تواصلها إسرائيل في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه الأطفال في غزة أوضاعا مأساوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلا.

(وكالات)