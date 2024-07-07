حكومة الاحتلال تبحث تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات

تل أبيب: من المقرر أن تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمديد الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي إلى ثلاث سنوات اليوم الأحد.

وسيطلع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الوزراء بشأن هذا الأمر.

وكان قد تم تقليص مدة الخدمة الإلزامية من 36 شهرا إلى 32 شهرا، في صيف عام 2014، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” واي نت اليوم الأحد.

ومن المرجح أن يتم إلغاء تلك الخطوة بسبب الحرب.

(د ب أ)