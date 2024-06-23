حكومة الاحتلال تصادق على مقترح قانون تمديد الخدمة بالجيش

القدس: صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، ليعرض غدا الاثنين على الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة، إنّ الحكومة صادقت على مقترح قانون تمديد الخدمة للضباط والجنود الاحتياطين، لمدة 3 شهور إضافية.

ويتضمن مقترح القانون، أن يخدم جنود الاحتياط حتى سنّ 41 عامًا، وضباط الاحتياط حتى سنّ 46 عامًا.

وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق القناة.

والقانون الحالي يفرض على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سنّ 40 عامًا، وضباط الاحتياط حتى سنّ 45 عامًا.

وقبل نحو أسبوعين، طلب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها 3 أشهر.

ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون غدا الاثنين بالقراءة الأولى، وفي حال تم ذلك، سيحتاج لقراءتين أخريين ليصبح نافذا.

(الأناضول)