سياسة | دولي

حكومة الاحتلال تعلن هدنة إنسانية في مناطق بغزة الأحد

منذ 12 دقيقة

بنيامين نتنياهو

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القدس: قالت القناة “12” العبرية، مساء السبت، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت “هدنة إنسانية” في عدة مناطق بقطاع غزة يوم الأحد لعدة ساعات.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي “كبير” لم تسمه، أن اجتماعا عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر وكبار مسؤولي الأمن، تقرر على إثره بدء “هدنة إنسانية” بغزة.
وأضاف: “تقرر خلال الاجتماع بدء الجيش الإسرائيلي اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد (الأحد) هدنة إنسانية في عدة مراكز سكانية بقطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتستمر حتى ساعات المساء”.
ولم يحدد المصدر الساعات التي تنتهي فيها هذه الهدنة أو المناطق التي تشملها.
(وكالات)

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