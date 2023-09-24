حكومة البرلمان الليبي: 8 فرق دولية لا تزال في المناطق المنكوبة

أعلنت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي أن 8 فرق إنقاذ دولية لا تزال تعمل في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات مع مدن أخرى شرقي البلاد.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح خلال مؤتمر صحفي الأحد.

ولفت الجارح أن حصيلة وفيات الفيضانات ارتفعت من 3845 إلى 3868 حالة مسجلة لديها، بعد انتشال 23 جثة بمدينة درنة اليوم، مرجحا ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير.

وأوضح أن “16 بلدية في شرق البلاد تضررت جراء الفيضانات فيها 22 مدرسة متضررة بشكل كلي و43 بشكل جزئي”.

وأضاف أن “8 فرق أجنبية لا تزال تواصل عملها في مدينة درنة وهي من مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي”.

وأكد أن “المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات ولجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضا في عملية تنظيم خططها وبرامجها للاستجابة سواء في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة”.

(الأناضول)