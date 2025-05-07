حكومة الدبيبة تنفي وجود أي اتفاق مع أمريكا بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا- (تدوينة)

طرابلس: نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع ، اليوم الأربعاء ، وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأمريكية بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.

وقالت الحكومة الليبية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنها تابعت ما ورد في في تقارير إعلامية دولية بشأن نية السلطات الأمريكية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا ، وتؤكد نفيها ذلك بشكل قاطع.

وأضافت أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية، ولا تلزمها قانونيا أو سياسيا”.

وأكدت أنها ترفض استخدام الأراضي الليبية مقصدا لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مشيرة إلى أنها تتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية.

كما نقل المكتب الإعلامي للحكومة عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قوله :” ترفض ليبيا أن تكون وجهة لترحيل المهاجرين تحت أي ذريعة، وأي تفاهمات تجريها جهات غير شرعية لا تمثل الدولة الليبية، ولا تلزمنا سياسيا ولا أخلاقيا، فكرامة الإنسان والسيادة الوطنية ليستا ورقة للتفاوض”.

وكانت تقارير إعلامية دولية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ترحل مهاجرين جوا إلى ليبيا لأول مرة اليوم على أقرب تقدير.

(د ب أ)