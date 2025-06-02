حكومة السودان الجديدة بعد العيد… وتدخل للجيش في الوزارات السيادية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: من المنتظر أن يشرع رئيس الوزراء الانتقالي المعين حديثاً في السودان، كامل إدريس، في تشكيل حكومته بعد عيد الأضحى، وذلك يعد توقعات بتدخل الجيش في تعيين عدد من الوزراء السياديين، بينما ستخصص مقاعد للحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.

وكان إدريس حل الحكومة الحالية، وذلك بعد اجتماع مغلق مع طاقمها في مدينة بورتسودان، بينما قام بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الوزارات والإدارات الحكومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة.

وشدد في توجيهاته على أهمية الحفاظ على سير العمل اليومي في مختلف المؤسسات، من خلال تفويض المهام الإدارية والتنفيذية إلى وكلاء الوزارات، لضمان عدم حدوث أي فراغ مؤسسي أو تأثير على الخدمات الحيوية للمواطنين. وتأتي خطوات حل وتشكيل الحكومة في وقت يمر فيه السودان بمرحلة حساسة وسط تحديات سياسية وأمنية.

وآثار تعيين إدريس وخطوة حل الحكومة جدلا متصاعدا بين القوى السياسية التي رأى البعض منها أن الخطوة «قفزة في الظلام لا تستند على أي شرعية»، في حين رحب البعض الآخر بالقرارات، واعتبرها «بداية جديدة لاستعادة المسار الانتقالي».

وقال مستشار قائد قوات الدعم «السريع» الباشا طبيق إن خطاب كامل إدريس يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الوطنية لمعالجة جذور الأزمة السودانية.

وأضاف في تغريدة على «إكس» أن الخطاب يتوافق مع رؤية قيادة الجيش لإطالة أمد الحرب ويعمق الانقسام.

وأعلن إدريس في خطاب عقب تعيينه، إطلاق حوار سوداني – سوداني لا يستثني أحدا وبناء مؤسسات الدولة لقيادة التنمية والإعمار بعد الحرب، إلى جانب اهتمامه بمكافحة الفقر وآثار الحرب، وشدد في الوقت نفسه على أنه سيقف على مسافة واحدة من القوى السياسية.

محلل يتوقع بقاء شخصيات من التشكيلة الحالية… وآخر: نسبة النجاح ضعيفة

وقال المحلل السياسي مجدي عبد القيوم لـ« القدس العربي»، إن تعيين حكومة مدنية تتولى تصريف الأعباء المتصلة بحياة المواطن مسألة مهمة، وتشير كذلك إلى السير في اتجاه الحكم المدني وتقليص مساحة هيمنة العسكر وانفرادهم بالسلطة، وبالتالي هي خطوة مهمة لكل من يدعو إلى ضرورة ذهاب البلاد نحو الحكم المدني. وشدد على ضرورة أن يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته من التكنوقراط، مبيناً أن إدريس يمتاز بسيرة ناصعة وذو حضور في الساحة الدولية لفترة ليست قصيرة، بما يعني أن له علاقات مع المجتمع الدولي أو عواصم صناعة القرار في العالم وهذه ميزة تساعده على النجاح.

وقال إن ما طرحه إدريس من برنامج هي مطالب واقعية جدا سيما التركيز على الحوار السوداني – السوداني الذي لا يستثني طرفا، وهو مفتاح حل الأزمة الوطنية.

وأشار إلى تعقيدات ليست سهلة تنتظر رئيس الوزراء الجديد، لكنه اعتبر أيضا أن ترحيب الهيئات الإقليمية والدولية بتعيينه مؤشر جيد، يمكن أن يساعد في حلحلة كثير من التعقيدات الداخلية المتصلة بإنهاء الحرب وإعادة الإعمار. ورأى أن الحديث حول شرعية تعيين رئيس وزراء غير دقيق.

وقال: «لا أحد في الساحة مؤهل لطرح هكذا سؤال والمشروعية الشعبية هنا هي المحك، وفي تقديري هذا العامل متوافر لرئيس الوزراء في ظل هذه الحرب».

ووفق عبد القيوم، فإن إدريس «يعي أن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يحتاج كفاءات بمستوى رجال دولة حقيقيين» متوقعا «تغييراً كبيراً في الطاقم الإداري ومن الممكن أن تبقى بعض الشخصيات من الحكومة الحالية التي أثبتت كفاءة من خلال الفترة السابقة».

وفي السياق، قال الصحافي والكاتب هيثم الطيب لـ «القدس العربي»: «أي رئيس وزراء لكي يتم وضع معيارية تقييمية أولية له فيها قيمة موضوعية علمية وأخلاقية يجب أن ترتكز على زوايا مختلفة منها، كيف جاء الى المنصب؟ ما هي الحدود المتاحة له في الحركة بكل أشكالها؟ حركة تكوين حكومة، وحركة ممارسة حكم، وحركة ترسيخ مؤسسية الدولة، هنا الإجابات التي نرى عبرها اتجاهات نجاحه أو فشله».

وأضاف: «رئيس الوزراء جاء في ظروف معقدة ومليئة بكل التعقيدات الداخلية والخارجية، في دولة بها حرب مشتعلة ومتعددة المسارات واحتمالاتها كثيرة، وهنا يأتي السؤال: هل يبدأ بإنهاء الحرب بالطريقة الخاصة به، أم بالطريقة الأخرى التي تعمل عليها الدولة سابقاً، وهل خطوة إيقاف الحرب عنده مركزية أم أنه سيحاول إدارة الدولة بالحرب التي فيها؟».

ويعتقد الطيب إن نسبة نجاح الحكومة المقبلة ضعيفة، وذلك قياساً بكل الاتجاهات المؤثرة سلبياً على ديناميكية التكوين برئاسة إدريس والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها.