حكومة السودان ترفض تقريرا مدعوما من الأمم المتحدة خلص إلى انتشار المجاعة في البلاد

القاهرة: رفضت الحكومة السودانية الأحد تقريرا تدعمه الأمم المتحدة خلص إلى أن المجاعة انتشرت في خمس مناطق من البلاد التي مزقتها الحرب.

وأفاد التقرير المدعوم من الأمم المتحدة بأن المجاعة تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، وتطال على وجه الخصوص مخيمات اللاجئين والنازحين من الحرب المتواصلة منذ 20 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ورصد تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تفشي المجاعة “في خمس مناطق على الأقل في السودان”، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين الشهر الجاري وأيار/ مايو 2025.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “حكومة السودان ترفض رفضا قاطعا وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة”.

ورأى البيان أن “النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس”، متهما لجنة مراجعة المجاعة بالفشل الإجرائي ومن ناحية الشفافية.

وأشار إلى أن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى بيانات ميدانية محدثة ولم يتشاور مع الفريق الفني للحكومة بشأن النسخة النهائية قبل النشر.

ولم يستجب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على الفور لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.

ومنذ نيسان/ أبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، وتسبب بأزمة إنسانية حادة.

(أ ف ب)