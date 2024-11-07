حكومة المغرب تناقش مبادرات لتقوية ارتباط المغتربين بوطنهم

الرباط: قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها تبحث سبل دعم مبادرات لصالح المغتربين، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، وتقوية ارتباطهم بوطنهم.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، بعد أن وجه عاهل البلاد محمد السادس، الأربعاء، بإحداث هيئة جديدة تُسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستختص بشؤون المغتربين البالغ عددهم 5 ملايين حول العالم.

وقالت الحكومة إنها بحثت “الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها”.

وأوضحت أنها ناقشت “المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد الجالية في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة الأطر الإدارية والقضائية الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة مواهبهم وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة”.

وفي خطابه المتلفز، قال الملك إن المؤسسة الجديدة ستقوم “بفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”.

وأضاف: “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 في المئة”.

وكان مكتب الصرف المغربي (حكومي)، قد صرح يوم السبت بأن التحويلات النقدية للمغتربين ارتفعت بنسبة 5.2 في المئة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري.

ووفق تقرير للمكتب، سجلت تحويلات المغتربين خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 91.52 مليار درهم (9.1 مليارات دولار)، مقارنة بـ 86.99 مليار درهم (8.6 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتعد تحويلات المغتربين من أهم مصادر النقد الأجنبي في المملكة.

