حكومة الوحدة الليبية تعلن إعادة فتح معبر حدودي مع الجزائر

طرابلس: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، إعادة فتح معبر “غدامس الدبداب” الحدودي مع الجزائر، بشكل رسمي أمام حركة المواطنين بين البلدين وللحركة التجارية، وذلك بعد إغلاق استمر 9 سنوات.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ونشرته على منصة “فيسبوك”.

وقال البيان: “أُعلن بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء، عن إعادة افتتاح المعبر الحدودي غدامس الدبداب بشكل رسمي لحركة المواطنين من البلدين ليبيا والجزائر وللحركة التجارية بينهما”.

وأضاف أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجا للجهود المشتركة المبذولة من قبل البلدين.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا شكل بموجبه لجنة لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر، بما يُسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري”.

وأغلق معبر ” غدامس الدبداب ” الذي يبعد عن مدينة غدامس (الجنوب الغربي) في مايو/ أيار 2014، بفعل تصاعد المعارك في ليبيا، وفق السلطات الجزائرية التي أغلقت المعابر الحدودية المشتركة آنذاك.

وإلى جانب معبر “غدامس الدبداب”، هناك أيضا معبران آخران يربطان البلدين إلا أنهما أقل أهمية، هما “تين الكوم” و”طارات” كانا أغلقا أيضاً خلال العام 2014.

(الأناضول)