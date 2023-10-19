حكومة اليمن تدعو إلى “تحرك عاجل” لنصرة الشعب الفلسطيني

اليمن: دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، إلى تحرك عاجل لنصرة الشعب الفلسطيني “الذي يتعرض لعدوان سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد من قبل إسرائيل” .

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ وسفير الولايات المتحدة باليمن ستيفين فاجن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وخلال اللقاء الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، شدد عبدالملك على “موقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا، الثابت تجاه القضية الفلسطينية”.

كما شدد على “أهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني”، بحسب الوكالة.

وأضاف أن “القصف الوحشي الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني”.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(الأناضول)