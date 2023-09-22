حكومة اليمين الإسرائيلي تواصل حرب “التهجير القسري” وتخطط لمشروع لقطع التواصل بين القدس وبيت لحم

غزة – القدس – “القدس العربي”:

لا تزال أدراج حكومة اليمين الإسرائيلية التي تضم وزراء متطرفين، تزدحم بالمشاريع والمخططات الاستيطانية، التي تخرج تباعا، وبشكل غير مسبوق، وتلتهم الأرضي الفلسطينية، عبر عمليات “تهجير قسري”، تشتد وطأتها في هذه الأوقات، بسبب الصمت الدولي الحاصل، ومن أخطرها ما كشف عنه مؤخرا من مصادرة لمساحات واسعة من أراضي الضفة، وتهويد مدينة القدس المحتلة، وتنفيذ مخطط لفصلها عن مدينة بيت لحم.

وفي هذا الوقت تواصل سلطات الاحتلال خططها الرامية لتهويد وأسرلة مدينة القدس المحتلة، حيث كشف النقاب عن مصادقة الحكومة الإسرائيلية منذ مطلع عام 2023، على مخططات لبناء 18223 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية، وفق ما ذكرت مؤسسة “عير عميم” الإسرائيلية الحقوقية.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن هذه الأعداد من الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس الاتجاه المتزايد في النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية، وما حولها منذ عام 2021، وأشارت إلى استمرار هذه التطورات في “ترسيخ واقع الدولة الواحدة المتمثلة في الاحتلال الدائم والقمع المنهجي، حيث تُمنح مجموعة واحدة حقوقها المدنية والإنسانية الكاملة، بينما تُحرم المجموعة الأخرى من تلك الحقوق”، وتقصد الفلسطينيين.

وبما يدلل على ذلك، كانت لجنة التخطيط التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية، أعلنت عن مخططين تفصيليين يستهدفان اراضي واسعة تابعة لبلدتي الخضر وبتير وقرية الولجة الى الغرب من مدينة بيت لحم، وذلك بهدف اقامة مستوطنة جديدة على أراضيهما يطلق عليها اسم “ارحوماة”، حيث يدور الحديث عن الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

وهذه المستوطنة تقع في دائرة مخطط “القدس الكبرى” لتشكل بذلك حلقة وصل بين حدود مدينة القدس من الجهة الغربية، ومستوطنات تجمع “غوش عصيون” الى الجنوب في محافظة بيت لحم، وبما يعزز فصل بلدتي بتير والولجة عن محيطهما ويعزلهما عنه.

وإلى جانب هذا المخطط ناقشت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة المصادقة على بناء الحي الاستيطاني “كدمات تسيون”، على اراضي أبو ديس والذي في حال تنفيذه سيزيد من عدد المستوطنين في المنطقة.

وبما يؤكد توجهات حكومة اليمين نحو تعزيز الاستيطان، قامت بتحويل مبلع مالي لبلدية الاحتلال بالقدس قدره 350 مليون شيكل، لتعزيز شبكة القطارات الخفيفة التي تربط مستوطنات شرق القدس المحتلة بغربها، إضافة إلى الموافقة على مبلغ إضافي بحوالي 31 مليون شيكل لتعزيز ما يسمى بـ “الخط الأرجواني” للسكك الحديدية الخفيفة.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن توسيع واجراء تعديلات على الخط الذي يربط مستوطنة “جيلو” جنوب القدس المحتلة بالمنطقة الصناعية “عطروت”، لمسافة 31 كيلومترا، كذلك صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني جديد من شأنه أن يصادر مساحات واسعة من أراضي مدينة بيت لحم من أجل إنشاء موقف لأنواع الحافلات المختلفة وجميع الخدمات المساندة له، من مكاتب وغرف سائقين ومحطات غسيل ومحطات تزويد بالوقود وغرف طاقة ومرافق فنية ذات علاقة.

كما يمنح المخطط الاستيطاني الجديد حقوق بناء مواقف للسيارات في المرحلة الثانية من التنفيذ، حيث تقع الأراضي المستهدفة في المخطط شمال المعبر الإسرائيلي المعروف بـ “معبر راحيل – جيلو 300″، الذي اقامته دولة الاحتلال شمال مدينة بيت لحم في العام 2005، لتحد من استخدام الفلسطينيين لشارع بيت لحم – القدس المؤدي الى المدينة المحتلة، وهو مخطط يهدف إلى قطع التواصل التاريخي والديني والجغرافي بين القدس وبيت لحم.