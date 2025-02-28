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حكومة بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل مع بي.بي.سي بشأن فيلم وثائقي عن غزة

28 - فبراير - 2025

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لندن: دعت الحكومة البريطانية إلى اجتماع عاجل مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة بشأن فيلم وثائقي عن حياة الأطفال في قطاع غزة يروي قصته ابن نائب وزير في حكومة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية أمس الخميس إن هناك “عيوبا خطيرة” في فيلم “غزة: كيف تنجو في محور الحرب” الذي أنتجته شركة إنتاج مستقلة، وأزالته من منصتها على الإنترنت بعد خمسة أيام من بثه لأول مرة على شاشة التلفزيون.

وتعتبر بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية.

جاء قرار هيئة الإذاعة البريطانية في أعقاب انتقادات من متابعين على الإنترنت قالوا إن الراوي هو ابن أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في غزة.

ووجه بعض المتابعين والموظفين انتقادات لهيئة الإذاعة البريطانية التي تمولها الحكومة بسبب طريقة تغطيتها للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. ويتهمها البعض بالتحيز تجاه الفلسطينيين، ويتهمها آخرون بالتحيز تجاه إسرائيل.

(رويترز)

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  1. يقول جلاد الظلمة:
    فبراير 28, 2025 الساعة 4:38 م

    كل من يصف المقاومة بالإرهاب هو الإرهابي لأنه يتبنى رواية الصهاينة وقادتهم مجرمي الحرب ودعمهم وعلى رأسهم عراب الإرهاب الولايات المتحدة و المفروض أنهم حوكموا وشنق من شنق وسجن من سجن منهم

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  2. يقول اسماء:
    فبراير 28, 2025 الساعة 4:49 م

    و ماذا لو كان ابن أو حفيد أحد من حماس. It doesn’t mean he belongs to Hamas… maybe he’s chosen a different route… we care to see how kids in Gaza live., that’s what matters most!

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