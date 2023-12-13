حكومة حماس: غزة تقترب من المجاعة وأطنان المساعدات مكدسة في مصر

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس ، اليوم الأربعاء ، إن غزة تقترب من المجاعة أكثر من أي وقت مضى.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صحافي اليوم ، أن آلاف أطنان المساعدات تم إرسالها من عشرات الدول لغزة تتكدس منذ أسابيع طويلة على الجانب الآخر من معبر رفح ولم تدخل حتى الآن، ومئات الأطنان منها تلفت وأصبحت غير صالحة.

وطالب بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري وعاجل وفي أسرع وقت ممكن “لأن الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي ولا يحتمل كل هذه المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات، فأهالي غزة يعانون من النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء”.

وأشار إلى أن هناك شهادات من محافظة شمال غزة بظهور ملامح مجاعة لدى آلاف الأطفال، موضحا أن القطاع يحتاج يومياً إلى ألف شاحنة من الإمدادات والمساعدات الحقيقية، مثل حليب الأطفال، والإمدادات الإغاثية والتموينية، والبضائع والسلع الأساسية للأسواق، والأجهزة الطبية.

وحذر البيان من التماهي مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي “الرامية إلى تجويع وتعطيش وقتل الفلسطينيين في قطاع غزة، كما ونحملهم كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المتواصلة، ونذكرهم بأن ممارستهم تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وكل المواثيق والأعراف الدولية”.

(وكالات)