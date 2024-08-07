حكومة زيمبابوي توافق على خريطة طريق للتخلي عن الدولار الأمريكي

هراري: ذكرت حكومة زيمبابوي أنها وافقت على خريطة طريق للتخلي عن الدولار الأمريكي، لصالح عملتها المدعومة بالسبائك الذهبية في المعاملات، وهي استراتيجية ربما يكشف عنها وزير المالية متولي نكوب الأسبوع المقبل.

وقال وزير الإعلام، جينفان موسويري، للصحافيين أمس الثلاثاء، بعد تشكيل الحكومة في العاصمة هراري: “فيما يتعلق بالطرق اللازمة لتشغيل عملة الزيج، كعملة قانونية للاستخدام في الاقتصاد، تم وضع خريطة طريق لإلغاء الدولرة”، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في رسالة نصية، إن نكوب ربما يقدم إعلانا الأسبوع المقبل، بدون الكشف عن موعد محدد.

وكانت زيمبابوي قد بدأت في الثامن من نيسان/ أبريل الماضي تداول عملتها الجديدة “زيج”.

يذكر أن اسم زيج مأخوذ من كلمتي ذهب زيمبابوي باللغة الإنجليزية.

وهذه الخطوة هي المحاولة السادسة من قبل زيمبابوي، للحصول على عملة محلية فعالة، منذ عام 2008، عندما تجاوز التضخم 500 مليار بالمئة، طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما جعلها عديمة القيمة.

وخسر الدولار الزيمبابوي القديم أربعة أخماس قيمته في السوق الرسمية، منذ بداية العام، مما جعله ثاني أسوأ العملات أداء في العالم.

(د ب أ)