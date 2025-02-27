حكومة سلام مقبلة على ورشة عمل وتعيينات في قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان

بيروت ـ «القدس العربي»: مثّل نَيل حكومة الرئيس نواف سلام ثقة المجلس النيابي الانطلاقة الفعلية للعهد الرئاسي حيث اكتمل انتظام مؤسسات الدولة التنفيذية إيذاناً ببدء ورشة العمل وإجراء التعيينات العسكرية والإدارية الأساسية وفي طليعتها قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان وربما المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللذين تم تمديد ولايتهما في مجلس النواب قبل فترة قصيرة لمدة سنة.

وسيكون أمام الحكومة تحدٍ بارزٍ هو كيفية التعامل مع استمرار إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وبقائها في خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.

وكان رئيس الحكومة واضحاً في ختام جلسة الثقة في تأكيد «الالتزام بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي وحشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل على وقف خرقها للسيادة اللبنانية» وقوله «باشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه».

ويأتي هذا التحدي الحكومي في وقت زعم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس «أننا تلقينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان» وقوله «لا سقف زمنيًّا لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة بجنوب لبنان».

مساعٍ فرنسية

وقد حضر الوضع في الجنوب وموضوع الانسحاب الإسرائيلي في اللقاء بين رئيس الحكومة والأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت في حضور السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، كما في اللقاء بين وزير الخارجية يوسف رجي وديكوت انطلاقاً من عضوية فرنسا في لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، لدفع إسرائيل إلى الالتزام الكلي بالاتفاق.

وأكد الوزير رجي للوفد الفرنسي «ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية بشكل كامل، ووقف خروقاتها واعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أعلن لبنان مراراً التزامه بتطبيقه».

الرئيس اللبناني إلى السعودية الاثنين ويأمل عدم وضع العصي في الدواليب

كما شدد «على ضرورة إنهاء ملف النزوح السوري في لبنان وعودة النازحين إلى بلادهم بعدما انتفت أسباب وجودهم وباتت الظروف في سوريا تسمح بعودتهم، وذلك من خلال مساعدتهم على إعادة بناء مدنهم وقراهم وتوفير مقومات العيش لهم».

وأكدت آن ماري ديكوت «استمرار المساعي الفرنسية لتحقيق انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، وتطبيقها للقرار 1701».

وشددت «على أهمية دور الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان وضرورة تعزيزه».

كما تحدثت «عن وجود نية فرنسية لتنظيم مؤتمر دولي خاص بلبنان لتوفير الدعم المالي له، على أن يسبق ذلك انطلاق الحكومة اللبنانية بورشة الإصلاحات، وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وإداراتها».

آلية تنفيذية للبيان

بالعودة إلى جلسة الثقة، فإن المفارقة أن رد الرئيس نواف سلام على المداخلات النيابية شكّل شبه آلية تنفيذية للبيان الوزاري لكثير من العناوين، وكشف عن القيام خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، والسير في إقرار اللامركزية الادارية الموسعة وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى اقامة حوار جدي مع السلطات السورية للبحث في عودة النازحين السوريين إلى ديارهم» مشدداً «على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السرية المصرفية وإيجاد حل عادل لقضية المودعين».

زيارة السعودية

وفي وقت يتحضّر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل في أولى جولاته الخارجية مصطحباً معه وزير الخارجية يوسف رجي، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة «أن الرئيس سلام تلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن آل سعود، لمناسبة تأليف الحكومة ونيلها الثقة» وأضاف «عبّر ولي العهد في برقيته عن «أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي».

تنويه بالثقة

وهنأ الرئيس عون «الحكومة، رئيسًا وأعضاءً، على نيلها ثقة مجلس النواب» وأعرب عن شكره «للمجلس النيابي، رئيسًا وأعضاءً، على قيامهم بهذا الواجب الدستوري». وقال: «أُثمّن ثقة النواب الذين منحوها، وأقدّر موقف الذين لم يمنحوها، إذ إن المعارضة في نظامنا الديمقراطي البرلماني، تُعد حقًا وواجبا وضرورةً ومسؤوليةً». ونوّه «بالمواقف الوطنية الجامعة لجهة الانفتاح على مبدأ الحوار كما على التسليم بسقف الدولة اللبنانية في القضايا الوطنية الكبرى، والتي ظهرت في سلسلة مواقف بارزة في الأيام الماضية، مما يشكل أساساً يُبنى عليه في ورشة الإنقاذ الوطني».

التحدي الأبرز تحرير الأرض بعد زعم كاتس تلقي الضوء الأخضر الأمريكي للبقاء

وخلال استقباله مجلس أمناء جامعة بيروت العربية، قال الرئيس عون «إن الدستور وخطاب القسم يشكلان خريطة طريق لبناء لبنان الجديد ولبناء دولة فعلية.

لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه ومن تحارب سياسييه ومسؤوليه، ويحق له ان يأخذ فترة نقاهة سياسية واقتصادية وأمنية». وبعدما أشار إلى نيل الحكومة الثقة، أمل «ألا يضع أحد العصي في دواليب تنفيذ بيانها الوزاري، علماً ان الوزراء يضعون نصب عيونهم مهمة المساهمة في بناء الدولة» مشدداً على «اننا وضعنا الأمور على المسار الصحيح، ونأمل ان تتضافر جهود الجميع وتعاونهم لتحقيق الهدف المشترك وهو بناء الدولة الجديدة».

وجدد الرئيس عون القول «إن العالم ينتظرنا، وعلينا ان نثبت له اننا اصبحنا قادرين على إدارة مقدرات البلاد بطريقة فيها الكثير من الشفافية والعدالة، بما يحفظ كرامة الجميع ويعيد الثقة بين المواطنين ودولتهم كما وبين لبنان والخارج».

عربياً، رحّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب اللبناني» وأكد «على أهمية هذه الخطوة كدفعة إضافية من شأنها دعم استعادة الاستقرار في لبنان، والحفاظ على سيادته، ومقدراته، في ظل التحديات التي يشهدها المشهد السياسي اللبناني، وما يحيط به من تطورات إقليمية بالغة الدقة».

ولفت إلى «أن حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب يُعد تطوراً إيجابياً جديداً يعكس تطلع القوى السياسية اللبنانية إلى تجاوز حالة الجمود السياسي، والانخراط في جهود بناء توافق وطني يُعلي من مصلحة لبنان وشعبه، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد».

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد «على وقوف مصر الدائم إلى جانب الدولة اللبنانية، ودعمها لكافة المساعي الهادفة إلى تحقيق مصالح الشعب اللبناني، وما يتطلع إليه من مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».

كما شدد «على أهمية العمل المشترك لمساعدة لبنان على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، بما في ذلك ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية، وإعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية فوق أي اعتبار».