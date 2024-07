حكومة سنغافورة طلبت من سفارة إسرائيل حذف منشور بسبب “استخدام غير مناسب للآيات القرآنية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “أندبندنت” البريطانية تقريراً أعدته ماروشا مظفر قالت فيه إن الحكومة السنغافورية طلبت من سفارة إسرائيل حذف منشور مثير للجدل حول إسرائيل وفلسطين وعدم احترام مشاعر المسلمين، من خلال استخدام غير مناسب للآيات القرآنية.

ووصفت الحكومة المحلية المنشور بأنه “غير حساس” و “غير مناسب”. وقال وزير العدل السنغافوري كي شانموغام إن المنشور الذي حذف الآن من صفحة السفارة على فيسبوك كان “محاولة مدهشة لإعادة كتابة التاريخ” و”غير مقبول تماماً”. وقال إنه طلب من السفارة الإسرائيلية حذف المنشور بسبب المخاوف على أمن وسلامة وانسجام سنغافورة.

وقال الوزير: “لقد شعرتُ بالغضب عندما أُخبرت بالمنشور”، و”تحدثتْ وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية، يوم أمس [الأحد]، وقالت إن على السفارة إزالة المنشور حالاً وقد حذفوه”.

WATCH: The Singaporean Government orders the Israeli Embassy in Singapore to delete a post claiming:

"Israel is mentioned 43 times in the Quran. While Palestine is not mentioned even once"

Listen to the Singaporean Home Affairs Minister talk about it here pic.twitter.com/SUGt0asPlW

— Khalissee (@Kahlissee) March 25, 2024