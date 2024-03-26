حكومة سنغافورة طلبت من سفارة إسرائيل حذف منشور بسبب “استخدام غير مناسب للآيات القرآنية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “أندبندنت” البريطانية تقريراً أعدته ماروشا مظفر قالت فيه إن الحكومة السنغافورية طلبت من سفارة إسرائيل حذف منشور مثير للجدل حول إسرائيل وفلسطين وعدم احترام مشاعر المسلمين، من خلال استخدام غير مناسب للآيات القرآنية.

ووصفت الحكومة المحلية المنشور بأنه “غير حساس” و “غير مناسب”. وقال وزير العدل السنغافوري كي شانموغام إن المنشور الذي حذف الآن من صفحة السفارة على فيسبوك كان “محاولة مدهشة لإعادة كتابة التاريخ” و”غير مقبول تماماً”. وقال إنه طلب من السفارة الإسرائيلية حذف المنشور بسبب المخاوف على أمن وسلامة وانسجام سنغافورة.

وقال الوزير: “لقد شعرتُ بالغضب عندما أُخبرت بالمنشور”، و”تحدثتْ وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية، يوم أمس [الأحد]، وقالت إن على السفارة إزالة المنشور حالاً وقد حذفوه”.

WATCH: The Singaporean Government orders the Israeli Embassy in Singapore to delete a post claiming: "Israel is mentioned 43 times in the Quran. While Palestine is not mentioned even once" Listen to the Singaporean Home Affairs Minister talk about it here pic.twitter.com/SUGt0asPlW — Khalissee (@Kahlissee) March 25, 2024

وحاولت السفارة استخدام القرآن للقول إن فلسطين لم تذكر فيه مقارنةً مع ذكر إسرائيل. وورد فيه: “إسرائيل ذكرت 43 مرة في القرآن، وفي المقابل لم تذكر فلسطين ولا مرة واحدة”.

وزعم المنشور أن الحفريات الأثرية والعملات النقدية تثبت أن اليهود هم السكان الأصليون لفلسطين.

وتأتي الحملة الدعائية وسط الحرب التي تشنّها إسرائيل، التي حولت غزة إلى أرض يباب، وقتلت أكثر من 32,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وتقول الأمم المتحدة إن ربع سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون المجاعة.

ونقلت الصحيفة الرسمية في سنغافورة “ستريت تايمز” عن الوزير شانموغام قوله: “قلنا لهم [السفارة الإسرائيلية في سنغافورة] إن عليهم حذفه نظراً لتداعياته على المجتمعات المختلفة في سنغافورة”. وأضاف:

“من الخطأ أن تشير للنصوص الدينية بطريقة انتقائية من أجل تسجيل نقطة سياسية، وأسوأ، في ظل الوضع الحالي، أن تقوم السفارة الإسرائيلية باستخدام القرآن لهذا الغرض”.

وزير العدل السنغافوري: من الخطأ أن تشير للنصوص الدينية بطريقة انتقائية من أجل تسجيل نقطة سياسية، وأسوأ، في ظل الوضع الحالي، أن تقوم السفارة الإسرائيلية باستخدام القرآن لهذا الغرض

وقال الوزير إن على “كاتب المنشور أن ينظر في قرارات الأمم المتحدة، ويرى إنْ كانت أفعال إسرائيل، خلال العقود الماضية، ملتزمة بالقانون الدولي، وقبل أن يحاول إعادة كتابة التاريخ”.

وحذر من أن “منشورات كهذه قد تزيد من التوترات، ويمكن أن تعرّض حياة اليهود للخطر، لو تحول الغضب على الإنترنت إلى تهديدات في العالم الحقيقي”.

وتم نشر المنشور في 24 آذار/مارس، وحُذف من الموقع في اليوم نفسه. وأكدت السفارة الإسرائيلية أنها اتخذت قراراً بمعاقبة كاتب المنشور.

وبحسب بيان في “ستريت تايمز”، قالت إنها “تحترم الدين والانسجام العرقي في سنغافورة، وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة ضد الشخص المعني”.

وأضافت: “نظراً للأسباب الأمنية، لا نستطيع الكشف عن اسم ودور الشخص. ولكننا نؤكد لكم أن المنشور الذي وضع على منصات التواصل الاجتماعي نشر بدون التدقيق الضروري، وتمت معاقبة الشخص بقسوة، وسيواجه ضبطاً داخلياً”.

وأصدرت وزيرة خارجية سنغافورة فيفيان بلاكاريشان بياناً ضد منشور الفيسبوك، وقالت فيه إنه “من غير المناسب للغاية الإشارة لتسجيل نقاط سياسية، ووضحنا هذا للسفارة، والتي أزالت المنشور”.

وقال وزير شؤون المسلمين ماساغوس ذو الكفل، في منشور على فيسبوك في 25 آذار/مارس: “لا يحق لأحد تقديم تفسيرات مؤذية لدين شعب آخر، وبطريقة انتقائية وباستخدام النصوص المقدسة ولتسجيل نقاط سياسية”. و “سواء كان سنغافورياً أم أجنبياً، فعلينا ألا نفعل أو نقول أموراً تؤثر على الانسجام الاجتماعي، والثمين لنا في سنغافورة. والرسالة غير الحساسة وغير المناسبة يمكن أن تسبب الأذى لمختلف المجتمعات في سنغافورة”.