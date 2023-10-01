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حكومة شرق ليبيا تأجّل مؤتمر إعادة إعمار درنة

منذ 17 دقيقة

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بنغازي: أعلنت سلطات شرق ليبيا الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر “الدولي” لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات إلى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية من أجل منح الشركات “الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار”.

وأوضحت أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.

وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بها دوليا، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد “المجتمع الدولي” إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها قلصت آمالها هذا الأسبوع، بالإشارة إلى أن الاجتماع سيكون “مفتوحا أمام الشركات الدولية” والليبية فقط.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال، والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.

 (أ ف ب)

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