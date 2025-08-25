حكومة غانتس المقترحة.. لبيد يرفضها ونتنياهو يطمئن شركاءه بالائتلاف

القدس: رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، صباح الاثنين، الانضمام إلى حكومة طوارئ للإفراج عن الأسرى بقطاع غزة، فيما أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شركاءه بأنه لن يفكك الائتلاف الحاكم.

ومساء السبت، دعا زعيم حزب “أزرق أبيض” المعارض بيني غانتس إلى تشكيل ما وصفه بـ”حكومة دون متطرفين” تسعى للإفراج عن الأسرى في غزة وإنهاء الحرب.

وأوضح أن الحكومة المقترحة تضم كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولبيد ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان.

لكن لبيد قال لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الاثنين: “لا يوجد سبب للجلوس في حكومة مع (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش للتوصل إلى اتفاق لعودة الرهائن (الأسرى)”.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

لبيد أضاف أن اقتراحه “منح نتنياهو “شبكة أمان” (دعم في الكنيست) من الخارج لا يزال ساريا” لإبرام اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتابع: “هناك خطة (مقترح اتفاق) وافقت عليه حماس، لكن الحكومة تتعامل مع الهراء”، في إشارة إلى تهرب نتنياهو من إبرام اتفاق.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث، الاثنين، إن مكتب نتنياهو “أكد لشركائه في الائتلاف (الحاكم) أنه لن يفكك جبهة اليمين من أجل غانتس”، في إشارة إلى رفض مقترحه تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية الحرب على غزة.

(الأناضول)