“حكومة غزة”: أكثر من 61 ألف فلسطيني استشهدوا في الإبادة الإسرائيلية

مبانٍ مدمرة بعد وقف إطلاق النار في جباليا شمال قطاع غزة

غزة: أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، الأحد، أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت أكثر من 15 شهرا، أسفرت عن استشهاد 61709 فلسطينيين، بينهم 17881 طفلًا، إضافة إلى تضرر أكثر من 450 ألف وحدة سكنية.

وقال معروف خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة: “الإبادة الإسرائيلية بالقطاع أدت لاستشهاد أكثر من 61709 شهداء منهم 47487 وصلوا إلى المستشفيات وبقي 14222 مفقودا تحت الركام”.

وأضاف: ” الاحتلال قتل في غزة 17881 طفلا منهم 214 رضيعا وُلدوا وماتوا خلال الإبادة ويتّم أكثر من 38 ألف طفل”.

وتابع: “الاحتلال قتل 1155 من الطواقم الطبية و205 من الصحافيين و194 من رجال الدفاع المدني”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت خلال الإبادة على غزة أكثر من 6 آلاف فلسطيني، قتلت العشرات منهم تحت التعذيب داخل السجون والمعتقلات.

وذكر أن “النزوح القسري جراء الإبادة طال أكثر من مليوني فلسطيني بعضهم نزح أكثر من 25 مرة في ظروف معدومة الخدمات”.

(الأناضول)